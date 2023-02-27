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01:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Милан» обыграл «Аталанту» и догнал «Интер» в турнирной таблице

«Милан» в матче 24-го тура чемпионата Италии обыграл «Аталанту» со счетом 2:0.

Милан
Аталанта
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Источник: AFP 2022

Отличились Хуан Муссо, забивший в свои ворота, и Жуниор Мессиас.

После этого матча «Милан» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице, столько же очков у идущего на второй строчке «Интера». «Аталанта» с 41 очком — на шестой строчке.

Милан
2:0
Первый тайм: 1:0
Аталанта
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