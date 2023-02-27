Текущие события
Футбол. Кубок России
14:30
Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
Ростов
Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
Локомотив
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Хетафе
Все события
12:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ибрагимович рассказал, когда планирует завершить карьеру

Футболист «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что будет продолжать играть еще несколько лет.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В воскресенье 41-летний швед вышел на замену в матче 24-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (2:0). Форвард «россонери» появился на поле впервые за девять месяцев.

С конца мая 2022 года Ибрагимович проходил восстановление после операции на левом колене. Ранее швед заявлял, что на протяжении полугода играл без крестообразной связки коленного сустава и не мог спать из-за боли. В июле форвард продлил контракт с «Миланом» до конца сезона-2022/23.

«Если я буду себя чувствовать так же хорошо, как сейчас, то останусь в “Милане” на следующий год. Я буду играть еще несколько лет», — сказал Ибрагимович, чьи слова приводит журналист Николо Скира в Twitter.

Ибрагимович является чемпионом Нидерландов, Италии, Испании и Франции. Он выступал за шведский «Мальмё», нидерландский «Аякс», итальянские «Ювентус», «Интер», «Милан», испанскую «Барселону», французский «Пари Сен-Жермен», английский «Манчестер Юнайтед» и американский «Лос-Анджелес Гэлакси», форвард вернулся в «Милан» в 2020 году. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции, забив 62 мяча в 121 матче.

Читайте также
Милан
2:0
Первый тайм: 1:0
Аталанта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Поражена часть мозга': у Костомарова крайне тяжелое состояние
Сломанные ребра и пробитое легкое. Героическая история лыжницы на Олимпиаде
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
15Криштиану Роналду в новом клубе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь