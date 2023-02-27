Ибрагимович рассказал, когда планирует завершить карьеру
Футболист «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что будет продолжать играть еще несколько лет.
Футболист «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что будет продолжать играть еще несколько лет.
В воскресенье 41-летний швед вышел на замену в матче 24-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (2:0). Форвард «россонери» появился на поле впервые за девять месяцев.
С конца мая 2022 года Ибрагимович проходил восстановление после операции на левом колене. Ранее швед заявлял, что на протяжении полугода играл без крестообразной связки коленного сустава и не мог спать из-за боли. В июле форвард продлил контракт с «Миланом» до конца сезона-2022/23.
«Если я буду себя чувствовать так же хорошо, как сейчас, то останусь в “Милане” на следующий год. Я буду играть еще несколько лет», — сказал Ибрагимович, чьи слова приводит журналист Николо Скира в Twitter.
Ибрагимович является чемпионом Нидерландов, Италии, Испании и Франции. Он выступал за шведский «Мальмё», нидерландский «Аякс», итальянские «Ювентус», «Интер», «Милан», испанскую «Барселону», французский «Пари Сен-Жермен», английский «Манчестер Юнайтед» и американский «Лос-Анджелес Гэлакси», форвард вернулся в «Милан» в 2020 году. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции, забив 62 мяча в 121 матче.