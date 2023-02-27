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12:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Представителей «Реала» не будет на церемонии вручения наград ФИФА

Представители испанского «Реала» не планируют присутствовать на церемонии The Best FIFA Football Awards — 2022 из-за невключения футболиста Винисиуса Жуниора в список претендентов на попадание в команду года, сообщает Marca.

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Источник: Reuters

Нападающий «Реала» не попал в список 26 кандидатов на включение в команду года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В семерку лучших форвардов мира по мнению футболистов вошли Карим Бензема («Реал»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Килиан Мбаппе, Неймар, Лионель Месси (все — «Пари Сен-Жермен»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и Роберт Левандовский («Барселона»).

В испанской команде решение не включать Винисиуса в список кандидатов сочли несправедливым. Сообщается, что претендующие на личные награды Бензема, вратарь Тибо Куртуа и тренер Карло Анчелотти также не будут присутствовать на церемонии.

Церемония The Best FIFA Football Awards — 2022 пройдет в понедельник в Париже.

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