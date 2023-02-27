Представителей «Реала» не будет на церемонии вручения наград ФИФА

Нападающий «Реала» не попал в список 26 кандидатов на включение в команду года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В семерку лучших форвардов мира по мнению футболистов вошли Карим Бензема («Реал»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Килиан Мбаппе, Неймар, Лионель Месси (все — «Пари Сен-Жермен»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и Роберт Левандовский («Барселона»).

В испанской команде решение не включать Винисиуса в список кандидатов сочли несправедливым. Сообщается, что претендующие на личные награды Бензема, вратарь Тибо Куртуа и тренер Карло Анчелотти также не будут присутствовать на церемонии.