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15:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года

Российский полузащитник Александр Головин продлил контракт с футбольным клубом «Монако» до конца сезона-2025/2026.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Прошлый договор полузащитника истекал летом 2024 года. При этом в новом контракте отсутствует фиксированная сумма отступных.

26-летний Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, когда он перешёл в клуб французской Лиги 1 из московского ЦСКА. Всего за монегасков российский футболист сыграл 166 матчей во всех турнирах, отметившись в них 23 забитыми мячами и 32 результативными передачами. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Головин может перейти в дортмундскую «Боруссию».

В текущем сезоне Головин отметился шестью голами и семью результативными передачами в 35 играх.

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