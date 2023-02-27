Александр Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Прошлый договор полузащитника истекал летом 2024 года. При этом в новом контракте отсутствует фиксированная сумма отступных.

26-летний Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, когда он перешёл в клуб французской Лиги 1 из московского ЦСКА. Всего за монегасков российский футболист сыграл 166 матчей во всех турнирах, отметившись в них 23 забитыми мячами и 32 результативными передачами. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Головин может перейти в дортмундскую «Боруссию».