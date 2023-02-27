Левандовский пропустит матч с «Реалом»

Левандовский в воскресенье получил повреждение в гостевом матче чемпионата Испании против «Альмерии», в котором «Барселона» потерпела второе поражение в нынешнем сезоне Ла Лиги (0:1).

Отмечается, что у 34-летнего поляка диагностировано растяжение двуглавой мышцы левого бедра. По информации As, Левандовский выбыл из строя на две недели. Таким образом, он не сможет сыграть с «Реалом» 2 марта на «Сантьяго Бернабеу». Ответная полуфинальная встреча состоится на «Камп Ноу» 5 апреля.