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15:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Левандовский пропустит матч с «Реалом»

Польский форвард Роберт Левандовский не сможет помочь «Барселоне» в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу против мадридского «Реала» из-за травмы, сообщается в официальном Twitter «сине-гранатовых».

Барселона
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Источник: Reuters

Левандовский в воскресенье получил повреждение в гостевом матче чемпионата Испании против «Альмерии», в котором «Барселона» потерпела второе поражение в нынешнем сезоне Ла Лиги (0:1).

Отмечается, что у 34-летнего поляка диагностировано растяжение двуглавой мышцы левого бедра. По информации As, Левандовский выбыл из строя на две недели. Таким образом, он не сможет сыграть с «Реалом» 2 марта на «Сантьяго Бернабеу». Ответная полуфинальная встреча состоится на «Камп Ноу» 5 апреля.

В нынешнем сезоне Левандовский провел за «Барселону» 31 официальный матч, в которых забил 25 мячей.

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Альмерия
1:0
Первый тайм: 1:0
Барселона
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