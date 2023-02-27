Головин прокомментировал продление контракта с «Монако»

«Мне очень приятно продолжить работу в составе “Монако”, и я хотел бы поблагодарить руководство клуба за оказанное мне доверие. Я также очень рад, что мне представилась возможность остаться здесь на длительный срок и продолжить свое развитие. В этом году наша команда снова показывает хорошие результаты в чемпионате, и я буду стремиться и дальше помогать своим товарищам по команде выступать как можно лучше, чтобы закончить сезон как можно выше и достичь поставленных целей», — сказал Головин, которого цитирует официальный сайт «Монако».