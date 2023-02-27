Головин прокомментировал продление контракта с «Монако»
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, продливший контракт с «Монако», заявил, что рад возможности остаться в клубе и продолжить свое развитие.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, продливший контракт с «Монако», заявил, что рад возможности остаться в клубе и продолжить свое развитие.
В понедельник «Монако» объявил о продлении контракта с 26-летним Головиным до 2026 года.
«Мне очень приятно продолжить работу в составе “Монако”, и я хотел бы поблагодарить руководство клуба за оказанное мне доверие. Я также очень рад, что мне представилась возможность остаться здесь на длительный срок и продолжить свое развитие. В этом году наша команда снова показывает хорошие результаты в чемпионате, и я буду стремиться и дальше помогать своим товарищам по команде выступать как можно лучше, чтобы закончить сезон как можно выше и достичь поставленных целей», — сказал Головин, которого цитирует официальный сайт «Монако».
Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года после чемпионата мира в России, где полузащитник вместе с российской командой дошел до ¼ финала.
За монегасков Головин провел 166 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 32 голевые передачи. В нынешнем сезоне на его счету 35 матчей, шесть мячей и семь голевых пасов.