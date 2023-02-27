Защитник «ПСЖ» Хакими находится под следствием по подозрению в сексуальном насилии
Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими попал под следствие, сообщает Le Parisien.
Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими попал под следствие, сообщает Le Parisien.
По данным источника, 24-летнего футболиста подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера. Утверждается, что инцидент произошел в его доме в Париже в субботу, 25 февраля.
Предполагаемой жертве игрока, с которой Хакими познакомился в соцсети, 23 года. Отмечается, что девушка приехала к его дому на такси, вызванном самим марокканцем, но в доме Ашраф начал приставать к девушке и совершил проникновение пальцами. В итоге ей удалось оттолкнуть футболиста, а затем послать сообщение другу, который приехал и забрал ее из дома Хакими. При этом девушка не стала выдвигать обвинения против игрока, но сообщила о его действиях полиции.
Напомним, Хакими пропустил два последних матча «ПСЖ» из-за травмы подколенного сухожилия.