Защитник «ПСЖ» Хакими находится под следствием по подозрению в сексуальном насилии

Предполагаемой жертве игрока, с которой Хакими познакомился в соцсети, 23 года. Отмечается, что девушка приехала к его дому на такси, вызванном самим марокканцем, но в доме Ашраф начал приставать к девушке и совершил проникновение пальцами. В итоге ей удалось оттолкнуть футболиста, а затем послать сообщение другу, который приехал и забрал ее из дома Хакими. При этом девушка не стала выдвигать обвинения против игрока, но сообщила о его действиях полиции.