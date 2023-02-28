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00:50 (мск), источник: ТАСС

ФИФА признала Лионеля Месси лучшим игроком 2022 года

ТАСС, 28 февраля. Международная федерация футбола (ФИФА) признала аргентинского нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси лучшим игроком 2022 года. Церемония вручения наград прошла в ночь на вторник в Париже.

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В тройку финалистов также попали одноклубник Месси француз Килиан Мбаппе и французский нападающий испанского «Реала» Карим Бензема. Месси вместе со сборной Аргентины в 2022 году выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира. Аргентинский форвард забил на мировом первенстве восемь мячей, Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира с девятью голами. Бензема вместе с «Реалом» в 2022 году выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов и стал лучшим бомбардиром обоих турниров.

Месси 35 лет, он выступает за ПСЖ с лета 2021 года. С 2003 по 2021 год аргентинец играл за «Барселону», вместе с ней нападающий десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз — победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, седьмой раз получил «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории национальной команды (98 голов). В 2021 году он стал победителем Кубка Америки.

Награда лучшему игроку по версии ФИФА вручается с 2017 года, Месси получил приз во второй раз. Также два раза обладателями награды становились португалец Криштиану Роналду и поляк Роберт Левандовский, один раз приз получил хорват Лука Модрич.

В символическую сборную года вошли бельгийский вратарь Тибо Куртуа («Реал»), а также португалец Жуан Канселу («Бавария»), нидерландец Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), марокканец Ашраф Хакими (ПСЖ), бразилец Каземиро («Манчестер Юнайтед»), бельгиец Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), хорват Лука Модрич («Реал»), норвежец Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Месси, Мбаппе и Бензема.

Лучшим игроком года в женском футболе во второй раз подряд стала испанка Алексия Путельяс, выступающая за «Барселону».

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