Месси прокомментировал получение награды ФИФА лучшему футболисту

Месси в прошлом декабре в составе сборной Аргентины одержал победу на чемпионате мира в Катаре, впервые в карьере став чемпионом мира. В понедельник в Париже прошла церемония вручения наград ФИФА. Лучшим тренером года был признан возглавляющий сборную Аргентины Лионель Скалони, лучшим вратарем — голкипер аргентинской команды Эмилиано Мартинес.
«Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, сегодня мы здесь со Скалони и Дибу (прозвище Мартинеса). Это и их награда тоже, и это признание всей команды за то, что мы сделали. Этот год был сумасшедшим для меня, я смог достичь своей мечты после долгих поисков и борьбы. Это мечта для любого игрока, очень немногие могут ее осуществить, и я смог это сделать. Я хочу поблагодарить свою семью и народ Аргентины за этот особенный месяц, который останется в нашей памяти на всю жизнь», — сказал Месси, которого цитирует Marca, на церемонии ФИФА.
Скалони, в понедельник продливший контракт со сборной Аргентины до 2026 года, поблагодарил игроков своей команды.
«Спасибо всем за награду, она особенная, потому что выбор делают футболисты. Спасибо игрокам, без них мы бы не смогли выиграть что-либо, я горд быть тренером этой замечательной команды», — прокомментировал получение приза Скалони.