Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:30
Кремонезе
Рома
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Торино
Футбол. Зарубежный
27.02
Вильярреал
Хетафе
21
Футбол. Зарубежный
27.02
Лацио
Сампдория
10
Футбол. Зарубежный
27.02
Верона
Фиорентина
03
Все события
09:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси прокомментировал получение награды ФИФА лучшему футболисту

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Аргентинский нападающий Лионель Месси, ставший обладателем награды ФИФА лучшему футболисту 2022 года, заявил, что минувший год получился для него сумасшедшим.

Аргентина
ПСЖ
Наверх
Источник: Reuters

Месси в прошлом декабре в составе сборной Аргентины одержал победу на чемпионате мира в Катаре, впервые в карьере став чемпионом мира. В понедельник в Париже прошла церемония вручения наград ФИФА. Лучшим тренером года был признан возглавляющий сборную Аргентины Лионель Скалони, лучшим вратарем — голкипер аргентинской команды Эмилиано Мартинес.

«Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, сегодня мы здесь со Скалони и Дибу (прозвище Мартинеса). Это и их награда тоже, и это признание всей команды за то, что мы сделали. Этот год был сумасшедшим для меня, я смог достичь своей мечты после долгих поисков и борьбы. Это мечта для любого игрока, очень немногие могут ее осуществить, и я смог это сделать. Я хочу поблагодарить свою семью и народ Аргентины за этот особенный месяц, который останется в нашей памяти на всю жизнь», — сказал Месси, которого цитирует Marca, на церемонии ФИФА.

Скалони, в понедельник продливший контракт со сборной Аргентины до 2026 года, поблагодарил игроков своей команды.

«Спасибо всем за награду, она особенная, потому что выбор делают футболисты. Спасибо игрокам, без них мы бы не смогли выиграть что-либо, я горд быть тренером этой замечательной команды», — прокомментировал получение приза Скалони.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Костомарова выводят из комы'. Чемпиону становится лучше?
Сломанные ребра и пробитое легкое. Героическая история лыжницы на Олимпиаде
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь