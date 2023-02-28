Месси прокомментировал получение награды ФИФА лучшему футболисту

«Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, сегодня мы здесь со Скалони и Дибу (прозвище Мартинеса). Это и их награда тоже, и это признание всей команды за то, что мы сделали. Этот год был сумасшедшим для меня, я смог достичь своей мечты после долгих поисков и борьбы. Это мечта для любого игрока, очень немногие могут ее осуществить, и я смог это сделать. Я хочу поблагодарить свою семью и народ Аргентины за этот особенный месяц, который останется в нашей памяти на всю жизнь», — сказал Месси, которого цитирует Marca, на церемонии ФИФА.