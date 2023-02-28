«Новый уровень бесстыдства». Реакция соцсетей на награждение ФИФА аналогом «Золотого мяча»
Главный вопрос: что важнее — ЧМ или ЛЧ?
Главный вопрос: что важнее — ЧМ или ЛЧ?
В Париже состоялась премия The Best, на которой ФИФА награждает лучших футболистов и футболисток года по своей же версии. Ещё до начала мероприятия стало известно, что представителей «Реала» на вечере не будет в знак протеста, а результаты якобы слили за несколько дней до торжества. Как оказалось позже, в это можно было поверить.
Одну из первых наград получил лучший вратарь 2022 года. Им стал кипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. В борьбе за этот приз он опередил Тибо Куртуа и Яссина Боно.
Казалось бы, Мартинес — чемпион мира 2022 года, отлично показавший себя в Катаре. Но в соцсетях часть болельщиков считает иначе.
Со званием лучшего игрока прошедшего года, коим стал Лионель Месси, всё проще: в соцсетях нет массового недовольства победой аргентинца. Даже фанаты Криштиану Роналду признают, что чемпионат мира в Катаре удался звёздному аргентинцу. Лео в своей номинации обошёл Килиана Мбаппе и Карима Бензема. Но небольшой процент противников Месси всё же есть.
Хейт не прошёл и мимо футболисток. Лучшей по итогам 2022 года стала нападающая «Барселоны» Алексия Путельяс. Но не все довольны, что выиграла именно она, а не Алекс Морган или Бет Мид.
Лучшим тренером признали Лионеля Скалони (опередил Анчелотти и Гвардиолу), который выиграл ЧМ-2022 вместе со сборной Аргентины. Приз Fair Play получил защитник Лука Лочошвили, прямо на поле оказавший игроку противоположной команды первую помощь. Премию Пушкаша за лучший гол года вручили одноногому футболисту Марцину Олекси за точный удар «ножницами». У футболиста нет левой ноги по колено.
В сборную 2022 года по версии ФИФА вошли Куртуа, Канселу, ван Дейк, Хакими, Каземиро, Модрич, Де Брёйне, Месси, Мбаппе, Холанд и Бензема.
Константин Киринский