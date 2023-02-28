«Реал» недоволен церемонией The Best. В клубе шокированы непопаданием Винисиуса в команду года и отсутствием награды у Куртуа

Как пишет As, «Мадрид» не устроило игнорирование игроков их команды, несмотря на победы в Лиге чемпионов, Ла Лиге, Суперкубках Европы и Испании.

В клубе шокированы, что их футболисты остались без наград, хотя четыре месяца назад Карим Бензема выиграл «Золотой мяч», а Тибо Куртуа — приз имени Льва Яшина.

Также «Реал» задело отсутствие Винисиуса Жуниора в списке финалистов на попадание в сборную года от FIFPro. Отсутствие награды для Куртуа в клубе сочли шокирующим, так как он в итоге попал в команду года.