Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:30
Кремонезе
Рома
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Торино
Футбол. Зарубежный
27.02
Верона
Фиорентина
03
Футбол. Зарубежный
27.02
Лацио
Сампдория
10
Футбол. Зарубежный
27.02
Вильярреал
Хетафе
21
Все события
16:41 (мск), источник: Sports.Ru

«Реал» недоволен церемонией The Best. В клубе шокированы непопаданием Винисиуса в команду года и отсутствием награды у Куртуа

В «Реале» остались недовольны церемонией The Best.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Как пишет As, «Мадрид» не устроило игнорирование игроков их команды, несмотря на победы в Лиге чемпионов, Ла Лиге, Суперкубках Европы и Испании.

В клубе шокированы, что их футболисты остались без наград, хотя четыре месяца назад Карим Бензема выиграл «Золотой мяч», а Тибо Куртуа — приз имени Льва Яшина.

Также «Реал» задело отсутствие Винисиуса Жуниора в списке финалистов на попадание в сборную года от FIFPro. Отсутствие награды для Куртуа в клубе сочли шокирующим, так как он в итоге попал в команду года.

Отметим, что за индивидуальные призы The Best голосуют тренеры и капитаны сборных, журналисты и болельщики, а сборную года выбирают исключительно голосованием футболистов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
Фоторепортажи
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь