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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президента «ПСЖ» подозревают в причастности к похищению и пыткам

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В парижском суде начали судебное следствие по обвинениям в отношении президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи в участии в похищении и пытках человека, сообщает Франс Пресс.

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Источник: AP 2022

В 2022 году лоббист Тайеб бен Абдеррахман подал в суд гражданский иск, в котором обвинил Аль-Хелаифи в причастности к его похищению, насильственному лишению свободы и пыткам. В понедельник были назначены трое судей парижского суда, которые должны провести расследование фактов, изложенных в иске и обвинении.

Бен Абдеррахман в январе 2020 года был арестован в Катаре. Он утверждает, что его около шести месяцев содержали под стражей, где он подвергался пыткам. После лоббиста перевели на домашний арест в гостинице, а в ноябре 2020 года он получил разрешение на выезд из страны, когда подписал протокол о неразглашении, в котором обязался не говорить о «секретных» документах, относящихся к Аль-Хелаифи.

Как отмечает источник, речь может идти об интимных видео президента «ПСЖ» с его любовницей, а также записи переговоров Аль-Хелаифи с бывшим генеральным секретарем Международной федерации футбола Жеромом Вальке и эмиром Катара касаемо распределения телеправ на показ матчей чемпионата мира 2022 года.

Бен Абдеррахман также подал иск об отмене подписанного им протокола о неразглашении, чтобы иметь возможность опубликовать имеющиеся у него документы о деятельности президента «ПСЖ».

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