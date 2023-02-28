Президента «ПСЖ» подозревают в причастности к похищению и пыткам

В 2022 году лоббист Тайеб бен Абдеррахман подал в суд гражданский иск, в котором обвинил Аль-Хелаифи в причастности к его похищению, насильственному лишению свободы и пыткам. В понедельник были назначены трое судей парижского суда, которые должны провести расследование фактов, изложенных в иске и обвинении.

Бен Абдеррахман в январе 2020 года был арестован в Катаре. Он утверждает, что его около шести месяцев содержали под стражей, где он подвергался пыткам. После лоббиста перевели на домашний арест в гостинице, а в ноябре 2020 года он получил разрешение на выезд из страны, когда подписал протокол о неразглашении, в котором обязался не говорить о «секретных» документах, относящихся к Аль-Хелаифи.

Как отмечает источник, речь может идти об интимных видео президента «ПСЖ» с его любовницей, а также записи переговоров Аль-Хелаифи с бывшим генеральным секретарем Международной федерации футбола Жеромом Вальке и эмиром Катара касаемо распределения телеправ на показ матчей чемпионата мира 2022 года.