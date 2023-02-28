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17:41 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанник «Зенита» продолжит карьеру в «Кайрате»

Воспитанник «Зенита» Дмитрий Сергеев продолжит карьеру в «Кайрате», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

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Источник: ФК "Зенит"

Новичок «Кайрата» родился 3 апреля 2000 года и прошел обучение в «Газпром-Академии». Он дебютировал в официальном матче за молодежный состав «Зенита» в 2017 году, а в 2018-м сыграл в своей первой встрече в ФНЛ за «Зенит»-2.

В прошлом сезоне-2021/22 Дмитрий играл за «Балтику», находясь в команде на правах аренды, и провел восемь матчей в ФНЛ. В текущем сезоне-2022/23 Второй лиги он уже сыграл 17 матчей за «Зенит»-2 и забил один гол.

По данным Transfermarkt, стоимость Сергеева оценивается в 175 тысяч евро.

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