Воспитанник «Зенита» продолжит карьеру в «Кайрате»

Источник: ФК "Зенит"

Новичок «Кайрата» родился 3 апреля 2000 года и прошел обучение в «Газпром-Академии». Он дебютировал в официальном матче за молодежный состав «Зенита» в 2017 году, а в 2018-м сыграл в своей первой встрече в ФНЛ за «Зенит»-2.

В прошлом сезоне-2021/22 Дмитрий играл за «Балтику», находясь в команде на правах аренды, и провел восемь матчей в ФНЛ. В текущем сезоне-2022/23 Второй лиги он уже сыграл 17 матчей за «Зенит»-2 и забил один гол.