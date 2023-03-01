«Бенфика» оценила в 100 миллионов евро своего 22-летнего защитника, за которым следит «Реал»
«Реал» проявляет интерес к португальскому защитнику «Бенфики» Антониу Силве, сообщает Record.
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«Реал» проявляет интерес к португальскому защитнику «Бенфики» Антониу Силве, сообщает Record.
Мадридский клуб отправил скаутов на игру 22-го тура Примейры, в которой «Бенфика» на выезде победила «Визелу» (2:0). Представители «Реала» наблюдали за игрой 22-летнего защитника.
Также отмечается, что «орлы» оценили молодого футболиста в 100 миллионов евро после его вызова на ЧМ в Катаре.