«Бенфика» оценила в 100 миллионов евро своего 22-летнего защитника, за которым следит «Реал»

Мадридский клуб отправил скаутов на игру 22-го тура Примейры, в которой «Бенфика» на выезде победила «Визелу» (2:0). Представители «Реала» наблюдали за игрой 22-летнего защитника.

Также отмечается, что «орлы» оценили молодого футболиста в 100 миллионов евро после его вызова на ЧМ в Катаре.