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12:18 (мск), источник: Sport24

«Бенфика» оценила в 100 миллионов евро своего 22-летнего защитника, за которым следит «Реал»

«Реал» проявляет интерес к португальскому защитнику «Бенфики» Антониу Силве, сообщает Record.

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Источник: Reuters

Мадридский клуб отправил скаутов на игру 22-го тура Примейры, в которой «Бенфика» на выезде победила «Визелу» (2:0). Представители «Реала» наблюдали за игрой 22-летнего защитника.

Также отмечается, что «орлы» оценили молодого футболиста в 100 миллионов евро после его вызова на ЧМ в Катаре.

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