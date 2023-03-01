Катастрофа со стадионами в Казахстане: футбольные клубы играют на школьных полях и кочуют по городам

Инфраструктура остается для казахстанского футбола основной проблемой и болью. Годы идут, но вопросы глобально не решаются. В стране по-прежнему минимум стадионов уровня групповой стадии еврокубков (хотя даже к их состоянию есть огромные вопросы), отвратительные поля и бесконечные обещания руководителей в той или иной области о капитальной реконструкции или строительстве новых арен.

В предстоящем сезоне чемпионата Казахстана примут участие 14 команд. Из них шесть проведут стартовый отрезок либо на запасных стадионах, либо вообще в других городах. В этой связи абсолютно логичным решением выглядит сокращение количества участников лиги со следующего года до 12 команд.

Итак, кто же начнет КПЛ-2023 вне родных стен? Естественно, среди них выходцы из первой лиги. «Жетысу» планирует сыграть два стартовых домашних матча в Алматы на стадионе «Жас Кыран». Такое решение клуба мотивировано тем, чтобы сохранить и подвести в хорошем состоянии естественный газон на родном стадионе в Талдыкоргане.

«Окжетпес» — еще один представитель первой лиги, вернувшийся в высший дивизион и не решивший проблемы с домашним стадионом до старта сезона. Кокшетаусцы на время переедут на «Астана Арену» и такой алгоритм действий для них уже вполне привычен. Кстати, аренда столичного стадиона одна из самых дорогих в стране. «Окжетпес» объясняет проведение нескольких домашних матчей в Астане тем, что на родном поле в Кокшетау будет производиться установка новой системы подогрева искусственного газона.

В той же Алматы весной будет базироваться «Каспий». Но для домашних матчей актаусцы выбрали более солидный стадион — «Центральный». Таким образом, Кахабер Цхададзе вернется на когда-то родную и привычную для себя арену. В прошлые годы со стороны руководства «Каспия» звучали амбициозные планы о строительстве нового современного стадиона, однако пока все ограничивается заменой газона на стадионе «Жас Канат». Но это уже хоть какая-то положительная динамика, ведь домашнее поле «Каспия» не выдерживало критики со стороны футболистов и тренеров на протяжении нескольких лет.

В отличие от «Окжетпеса», чуть более бережно к бюджету на сезон подошел «Кызыл-Жар». Они не стали еще одним гостем «Астана Арены», а решили арендовать стадион «Центральный» в Павлодаре, что, конечно, дешевле. Но проблема «Кызыл-Жара» с домашним стадионом такая же, как у «Окжетпеса» — необходимо установить систему подогрева газона.

Но если клубы из северных регионов хоть как-то могут оправдаться из-за суровых погодных условий и продолжительных работ на стадионах, то вот на юге такие аргументы вряд ли доступны, однако трудности все равно есть. Так, в «Мактаарале» еще с прошлого года говорили о реконструкции местного стадиона «Алпамыс Батыр», но второй сезон в КПЛ они снова начнут без своих болельщиков.

На сей раз «Мактаарал» будет играть в Шымкенте на стадионе «Намыс» — это поле входит в структуру учебно-тренировочной базы «БИИК». Любопытно, что в прошлом году команда Горовенко играла домашние матчи на «Туркестан Арене». Но стадион, который, напомним, был введен в эксплуатацию в 2020 году, закрылся на ремонт! Да, это та самая арена за 39 миллионов долларов, где прошел ватерпольный матч с участием «Астаны» и где практически всегда гуляет ветер из-за отсутствия ограждения на двух секторах.

И, наконец, «Актобе» — еще один клуб, оставшийся без значительной поддержки своих трибун, в данном случае команда действительно многое потеряет, ведь у «красно-белых» одна из лучших фанбаз в стране. Вероятно, в Актобе помнят обещания о строительстве нового стадиона еще с начала 2000-х годов, но на деле стабильно один из самых богатых клубов страны до сих пор надеется на старенький «Кобланды Батыр».

Для «Актобе» уже стало традицией играть весной в КПЛ на поле школьного стадиона ОДЮСШ № 8, и это выглядит очень контрастно на фоне амбиций клуба, который хочет выступать в еврокубках и бороться за чемпионство.