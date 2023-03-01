Защитник «ПСЖ» Хакими отрицает обвинения в изнасиловании. В клубе поддерживают марокканца

Напомним, ранее стало известно, что 24-летняя девушка обвинила футболиста «ПСЖ» в сексуальном насилии. По её словам, Хакими начал целовать её в губы и грудь, снимать с неё одежду, а также совершил проникновение пальцами, несмотря на протесты с её стороны. В итоге ей удалось оттолкнуть игрока ногой и отправить СМС другу, который забрал девушку на машине. В конце февраля она обратилась в полицию.