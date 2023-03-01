Текущие события
Футбол. Кубок России
20:00
Динамо
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Футбол. Кубок России
28.02
Краснодар
ЦСКА
10
Футбол. Зарубежный
28.02
Кремонезе
Рома
21
Футбол. Зарубежный
28.02
Ювентус
Торино
42
Все события
17:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «ПСЖ» Хакими отрицает обвинения в изнасиловании. В клубе поддерживают марокканца

Марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими отрицает обвинения в изнасиловании девушки. В парижской команде поддерживают футболиста.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Клуб поддерживает игрока, который твёрдо отвергает обвинения и доверяет правосудию. Обвинения ложны. Он спокоен и ожидает решения суда», — приводит слова адвоката Хакими Le Parisien.

Напомним, ранее стало известно, что 24-летняя девушка обвинила футболиста «ПСЖ» в сексуальном насилии. По её словам, Хакими начал целовать её в губы и грудь, снимать с неё одежду, а также совершил проникновение пальцами, несмотря на протесты с её стороны. В итоге ей удалось оттолкнуть игрока ногой и отправить СМС другу, который забрал девушку на машине. В конце февраля она обратилась в полицию.

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за Валиевой в России забыли о нетерпимости к допингу. Это большая ошибка
Дзюба: я полностью за Путина. Хоть убейте, до конца буду за свою страну
Фоторепортажи
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь