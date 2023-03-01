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17:31 (мск), источник: Vesti.kz

Бауыржан Исламхан официально представлен казахстанским клубом

Шымкентский «Ордабасы» представил Бауыржана Исламхана в качестве игрока клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан подписал контракт с футбольным клубом «Ордабасы». Бато начинал профессиональную карьеру в составе «Тараза». Кроме того, он представлял такие команды, как «Астана», «Кайрат», российскую «Кубань» и «Аль-Айн» (ОАЭ). Бауыржан Исламхан будет выступать под 9 номером.

Напомним, что Исламхан уже отбыл двухгодичную дисквалификацию, которую получил в качестве игрока «Аль-Айна» в декабре 2020-го — тогда его уличили в употреблении вещества, которое в итоговом решении Дисциплинарного и Этического комитета АФК фигурирует как Prohibited Substance — «запрещенная субстанция».

Стартовый матч в чемпионате Казахстана шымкентцы проведут 4 марта на своем поле против актауского «Каспия».

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