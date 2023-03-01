Бауыржан Исламхан официально представлен казахстанским клубом

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан подписал контракт с футбольным клубом «Ордабасы». Бато начинал профессиональную карьеру в составе «Тараза». Кроме того, он представлял такие команды, как «Астана», «Кайрат», российскую «Кубань» и «Аль-Айн» (ОАЭ). Бауыржан Исламхан будет выступать под 9 номером.

Напомним, что Исламхан уже отбыл двухгодичную дисквалификацию, которую получил в качестве игрока «Аль-Айна» в декабре 2020-го — тогда его уличили в употреблении вещества, которое в итоговом решении Дисциплинарного и Этического комитета АФК фигурирует как Prohibited Substance — «запрещенная субстанция».