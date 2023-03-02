«Реал» — «Барселона»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Для поклонников испанского Класико этот сезон несет массу развлечений. «Реал» и «Барса», как в лучшие годы, один на один сражаются за титул в Примере, разыграли Суперкубок в Саудовской Аравии, 19 марта сыграют очную встречу второго круга, так еще жребий свел их в двухраундовом полуфинале Кубка Короля. Сегодня первая серия — на «Сантьяго Бернабеу».

Последняя встреча заклятых врагов была 15 января на нейтральной территории за Суперкубок, и тогда «Барса» Хави убедительно и по всем статьям переиграла Мадрид со счетом 3:1. Это было недавно, но расклад сил претерпел изменения. У каталонского клуба пошла черная полоса: травмы, дисквалификации, вылет из еврокубков… У команды Хави всего одна победа в последних четырех матчах, и сине-гранатовый коллектив заметно приуныл. «Реал» Карло Анчелотти тоже идет не без потерь, но чувствует себя увереннее, особенно после триумфальной поездки в Ливерпуль.

На что ставить

Помимо того, что «Реал» сегодня играет дома, ключевой фактор — кадровые потери. У «Реала» они не такие серьезные, и королевский клуб неплохо научился их компенсировать, а «Барса» без лидеров в этом сезоне всегда теряет уверенность. Сражаться с «Реалом» «блаугране» предстоит без Левандовского, Педри, Фати и Дембеле. Поэтому «Реал» фаворит, и не только у букмекеров. При этом уровень «Барселоны» и легендарная история Класико, где чего только не бывало, не позволяют коэффициентам опустить слишком низко. С учетом ситуации разумно брать любую победу «Реала» в первом матче — на сайте и в приложении БК Olimpbet на П1 дают коэффициент 1.95.

Тем, кому этого мало, и хочется рискнуть ради более крупного выигрыша, советуем обратить внимание на то, что потери «Барсы» в основном связаны с атакой. А «Реал» научился обороняться без Алабы и Менди. Каталонцам будет очень непросто забить сегодня на ревущем «Бернабеу», и главное для команды Хави не уйти слишком глубоко в минус, чтобы можно было отыграться в ответной игре, которая будет аж в апреле и, возможно, уже при совсем других обстоятельствах. Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и «обе забьют — нет» за 3.15.

Игорь Борунов

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