Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.03
Ливерпуль
Вулверхэмптон
20
Футбол. Зарубежный
1.03
Арсенал
Эвертон
40
Футбол. Кубок России
1.03
Динамо
Крылья Советов
11
Футбол. Зарубежный
28.02
Кремонезе
Рома
21
Футбол. Зарубежный
28.02
Ювентус
Торино
42
Футбол. Премьер-лига
3.03
Факел
Химки
Все события
03:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хави критикуют за неумение «Барселоны» играть большие матчи. Класико — лучший шанс ответить скептикам

К первому полуфинальному матчу Кубка Испании каталонцы подходят не в лучшем настроении.

Реал
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

Коррупция и слухи о Месси

В последние годы — с тех пор, как вылезли наружу колоссальные финансовые проблемы — ритм жизни «Барселоны» напоминает синусоиду с резкой амплитудой. С глобальными проблемами вроде смены власти в клубе, расставания с Месси или повторяющимися два раза в год танцами с бубном в процессе заявки новичков, кажется, покончили. Жоан Лапорта даже отрапортовал, что летом клуб избежит санкций в связи с нарушением действующего в Испании потолка зарплат и ради новичков не придется устраивать очередную распродажу.

Даже скандал с выплатами вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре пока видится бурей в стакане воды. Про кары небесные вроде ссылки во второй дивизион и исключение из еврокубков в основном писали близкие к «Реалу» издания, тогда как в Каталонии сохраняли спокойствие. Не замалчивали проблемы, а просто знали, что с юридической точки зрения подкопаться не к чему. Спортивные санкции исключены в связи с истечением срока давности, и предпринять какие-либо действия ла лига сможет лишь в случае обнаружения прокуратурой коррупционной или криминальной составляющей.

Вряд ли возникнут серьезные проблемы и с подписанным осенью новым контрактом Гави, который ла лига отказывалась регистрировать из-за имевшихся у клуба ограничений. Однако «Барса» добилась своего, подав иск в суд, и тот занял сторону сине-гранатовых. Теперь Хавьер Тебас грозит апелляцией и требует от «Барсы» выполнить все необходимые для заявки условия. Но даже если лига выиграет дело, полузащитник продолжит играть по старому соглашению и выход будет найден чуть позже.

А вот рассчитывать на возможное возвращение на «Камп Ноу» Месси не стоит. По крайней мере, в этом не сомневаются аргентинские СМИ после визита на родину Хорхе Месси. Видимо, отец звезды или близкие к нему люди разъяснили, что искать сенсацию в поездке Месси-старшего в Барселону не стоит. Обиды после истории с так и неподписанным контрактом никуда не делись, а общение Хорхе с Лапортой свелось к обсуждению прощального матча Лео. Его хотят приурочить к 125-летию клуба в сезоне-2024/25.

И пусть в Каталонии пытаются верить в возвращение легенды, акцентируя внимание на теплое приветствие Месси и Лапорты перед церемонией вручения наград ФИФА, большинство близких к аргентинской звезде инсайдеров уверяют: на столе только предложение от «ПСЖ», и по семейным причинам в Европе Месси будет играть только в Париже. Хотя есть и версия о том, что Лапорта пытается пробить стену, используя в качестве основного аргумента прогресс команды под началом Хави. Вот только поддерживающий связь с Лео тренер сине-гранатовых в последнее время оказался под огнем критики.

Контраст с тен Хагом

Насколько она справедлива? Вопрос на самом деле сложный, и аргументы есть как у сторонников, так и у противников барселонской легенды. Последние — даже при наличии двух ярких побед над «Реалом» — делают упор на том, что Хави систематически проваливается в по-настоящему больших матчах. Например, зимой 2021 года после 0:3 от «Баварии» он жестко прошелся по футболистам, не отдающим отчет, за какой клуб они играют, и потребовал от Лапорты усиления.

Президент, исходя из текущей ситуации, сделал невозможное, подписав Дани Алвеса, Обамеянга, Адама Траоре и Феррана Торреса. Через полгода тренер получил Левандовски, Кессье, Кристенсена, Рафинью, Алонсо, Кунде и Бельерина. Фактически Хави собрали новую команду, сохранив всех ключевых исполнителей, включая Френки де Йонга, а на выходе получили 0:5 по сумме двух матчей от той же «Баварии» всего лишь с Шупо-Мотингом на острие атаки.

Как результат — третье место в группе после так и необыгранного «Интера» (0:1, 3:3), а потом еще и вылет от «МЮ» в первом же раунде плей-офф Лиги Европы. На фоне восхищения работой преобразившего «красных дьяволов» всего за полгода Эрика тен Хага его каталонский коллега смотрится невыгодно даже с поправкой на упомянутое Хави отсутствие Гави и Педри. Ответ же тренера на вопрос о критике свелся к тому, что он принимает ее, но старается ничего не читать, а команда дает мало поводов для такой реакции.

Мрачная неделя

Хави словно сглазил, потому что после ничьей в мадридском дерби «Барса» не ушла в отрыв от «Реала», впервые в своей истории проиграв находившейся в зоне вылета «Альмерии». И главное — даже не сам факт поражения, а каким оно получилось. С немыслимыми для сине-гранатовых 47 подачами в штрафную при единственном попадании в створ и полном унынии на поле. После такого Хави говорил о худшей игре сезона и злился на команду, не показавшую желания победить.

На фоне неудач, естественно, появились невероятные слухи и акцент на негативных мелочах. Например, о недовольстве Левандовски, которому в концовке игры с «МЮ» помешал нанести удар Фати. Претензии были высказаны корректно, но факт остается фактом. А чего стоит история с Рафиньей, который якобы не попал в стартовый состав на игру с «Кадисом» из-за дискомфорта в колене, возникшем после того, как недовольный заменой на «Олд Траффорд» бразилец пнул мини-холодильник с напитками?!

Вроде мелочи, а осадок остается. Особенно на фоне неудач и в преддверии кубкового полуфинала на «Сантьяго Бернабеу». Между тем Хави сам заявил, что победа в чемпионате и Кубке позволит считать сезон успешным. Соответственно, значимость предстоящего класико увеличилась в разы. Для тренера это отличная возможность ответить скептикам и показать умение работать в стрессовой ситуации.

Она именно такая, хотя странно ругать специалиста, который в первом полноценном сезоне уже выиграл Суперкубок и с отрывом лидирует в ла лиге. А чтобы критики замолчали, нужно показать: локальные и даже очень болезненные неудачи — издержки роста тренера и команды. Тем более клуб для своей легенды делает все и не устает напоминать: Хави — ключевая фигура проекта, которая должна вернуть «Барсе» былое величие.

Андрей Кузичев

Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь