Гол Салаха помог «Ливерпулю» одержать уверенную победу над «Вулверхэмптоном»

Встреча прошла на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток главного арбитра матча Пола Тирни прозвучал в 23:00 мск. Встреча завершилась уверенной победой мерсисайдцев со счётом 2:0.

Первая половина встречи прошла без голов. «Ливерпуль» смог открыть счёт в матче только на 73-й минуте — отличился центральный защитник Вирджил ван Дейк с передачу Диогу Жоты. Через четыре минуты египтянин Мохамед Салах после паса защитника Константиноса Цимикаса установил итоговый результат — 2:0 в пользу хозяев.