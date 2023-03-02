Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.03
Ливерпуль
Вулверхэмптон
20
Футбол. Зарубежный
1.03
Арсенал
Эвертон
40
Футбол. Кубок России
1.03
Динамо
Крылья Советов
11
Футбол. Премьер-лига
3.03
Факел
Химки
Футбол. Зарубежный
3.03
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
3.03
Наполи
Лацио
Все события
09:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» уступил «Шеффилду» и вылетел из Кубка Англии

Сегодня, 2 марта, завершался матч в рамках ⅛ финала Кубка Англии между «Шеффилд Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

Тоттенхэм Хотспур
Шеффилд ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 79-й минуте забил нападающий «клинков» Илиман Ндиайе. Таким образом, команда Пола Хекингботтома вышла в следующую стадию соревнования. В 1/16 финала турнира «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Рексем».

«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 45 очков после 25 матчей. Лидирует в высшем английском дивизионе «Арсенал» (57). Игры ⅛ финала Кубка Англии прошли в период с 27 февраля по 2 марта. Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за Валиевой в России забыли о нетерпимости к допингу. Это большая ошибка
Дзюба: я полностью за Путина. Хоть убейте, до конца буду за свою страну
Фоторепортажи
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь