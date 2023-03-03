«Барселона» победила «Реал» в первом матче полуфинала Кубка Испании

Встреча, прошедшая в четверг на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в свои ворота срезал Эдер Милитао на 26-й минуте.

Ответный матч пройдет в Барселоне на «Камп Ноу» 5 апреля.

Ранее в сезоне «Реал» и «Барселона» дважды сыграли друг с другом. В октябре 2022 года «сливочные» переиграли «сине-гранатовых» в рамках чемпионата Испании со счетом 3:1, а в январе «Барселона» с таким же счетом взяла реванш в финале Суперкубка страны.