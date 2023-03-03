«Барселона» победила «Реал» в первом матче полуфинала Кубка Испании

Встреча, прошедшая в четверг на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в свои ворота срезал Эдер Милитао на 26-й минуте.
Ответный матч пройдет в Барселоне на «Камп Ноу» 5 апреля.
Ранее в сезоне «Реал» и «Барселона» дважды сыграли друг с другом. В октябре 2022 года «сливочные» переиграли «сине-гранатовых» в рамках чемпионата Испании со счетом 3:1, а в январе «Барселона» с таким же счетом взяла реванш в финале Суперкубка страны.
Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс стал рекордсменом по количеству сыгранных «класико» в истории противостояния. Защитник провел в четверг свой 46-й официальный матч против «Реала» в карьере и обошел своего бывшего партнера по «Барселоне» Лионеля Месси, а также экс-капитана «Реала» Серхио Рамоса, у которых в активе по 45 очных матчей в карьере.