Хави нашел конспекты Бердыева? «Барселона» обыграла «Реал» в кубковом полуфинале

Много класико не бывает. Пожалуй, это один из девизов испанского сезона в целом и первых месяцев весны в частности. Для полного комплекта не хватает только встречи в плей-офф Лиги чемпионов, но тут все претензии стоит адресовать второй раз подряд не сумевшим преодолеть групповой раунд каталонцам.

Между тем своеобразный марафон стартовал еще во время летнего американского турне, где «Реал» и «Барселона» провели товарищеский матч в Лас-Вегасе. Потом были 3:1 в пользу «Королевского клуба» в домашней игре чемпионата и реванш сине-гранатовых с тем же счетом в финале Суперкубка Испании. Сейчас между двумя кубковыми полуфиналами еще и вклинится дополнительная битва непримиримых соперников в ла лиге.

Кажется, именно о таком расписании топ-игр мечтали задумывавшие европейскую Суперлигу Флорентино Перес и Жоан Лапорта. И хотя многие считают, что может приесться даже питание одними деликатесами, к подобным причудам календаря стоит относиться как к подарку всем, кто любит футбол. Каждое новое класико — маленькая жизнь. И, возможно, годы спустя о дуэлях Карло Анчелотти и Хави будут вспоминать с теми же эмоциями, как, например, о противостоянии Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью.

Да даже в пяти предыдущих матчах нынешних тренеров можно найти крутые сюжеты. Например, в самой первой встрече в полуфинале предыдущего испанского Суперкубка Анчелотти выглядел профессором, решившим поучить амбициозного студента. Хави тогда затащил игру в овертайм, чем разозлил мадридцев, переключивших передачу ровно настолько, сколько требовалось для победы (3:2).

Удар по самолюбию выложившейся на все сто «Барсы» получился приличным, но именно тогда, по мнению тренера сине-гранатовых, его команда поверила, что может конкурировать с кем угодно. И через каких-то полтора месяца Мадрид был унижен и растоптан на «Сантьяго Бернабеу» (0:4). Анчелотти тогда перемудрил, в отсутствие травмированного Бензема выбрав схему не только без центрального нападающего, но даже без «ложных девяток».

Теперь в роли изобретателя пришлось выступать Хави, который вслед за Педри и Дембеле лишился еще и Левандовски. И, в принципе, ставка гостей с учетом потерь и двухматчевой стратегии оказалась предсказуемой. Алонсо в центре обороны, Гави слева в атакующей тройке, «ложная девятка» Ферран Торрес и трудолюбивая полузащита во главе с проводившим рекордное — 46-е — класико Бускетсом.

«Барса» никуда не торопилась и не рвалась. Мячом и территорией больше владел «Реал», Бензема даже забил из очевидного офсайда, только серьезно каталонскую команду за первые 45 минут напрячь хозяева не смогли. Зато она свой гол организовала буквально на ровном месте — когда хозяева вводили мяч из аута в центре поля. Камавинга оказался слабым звеном, дрогнув под прессингом Гави, а отраженный Куртуа после выпада Кессье мяч все же оказался в сетке от ноги невезучего Эдера Милитао.

Странно, что не самая сложная ситуация с пассивным офсайдом никак не задействованного в атаке Рафиньи потребовала вмешательства ВАР, исправившего просчет помощника арбитра. Это, впрочем, мелочь. Зато каталонский автобус на подступах к штрафной для многих стал откровением. Хави словно обнаружил где-то на «Камп Ноу» пылившиеся там более тринадцати лет конспекты Курбана Бердыева. Или вспомнил игру с «Рубином» как ее участник, что, конечно же, шутка. Зато теперь ясно, что имел в виду тренер сине-гранатовых, говоря о наличии оружия, способного поставить «Реал» в затруднительное положение.

Но так как ждать и терпеть — совсем нетипичное для «Барсы» состояние, прямо перед перерывом гости все-таки зевнули диагональ Крооса, и их откровенно простил Карвахаль. После этого сразу мелькнула мысль: а хватит ли каталонцев на полуторачасовую пахоту в обороне? Тем более, было очевидно, что Анчелотти в перерыве обязательно что-то подкорректирует, и заиграет Мадрид быстрее и агрессивнее. Только сидеть до финального свистка в глухой обороне гости и не собирались.

Ограничились половиной второго тайма, заставив сливочных выдохнуться в бесплодных атаках, а потом принялись жалить соперника встречными выпадами. Один из них после классного паса Торреса должен был из центра штрафной завершать Кессье, однако на пути мяча некстати оказался все-таки успевший залечить травму Фати. Он, показалось, даже пытался подкорректировать траекторию удара, однако сделал это слишком неловко.

Возможно, видеть такую прагматичную «Барсу» было странно. Но какие вопросы могут быть к Хави? Он выстроил игру, исходя из имевшихся в наличии сил и возможностей. Это ведь тоже искусство. И зачастую такие матчи даже ценнее, чем разгромные и яркие победы. Как минимум потому, что амбициозная команда обязана быть разной.

Все равно ярких и запоминающихся игр у каталонцев было и будет на порядок больше. А тут самым красивым оказался счет на табло. В ситуации, когда не тебя практически никто не ставил, этим тоже можно и даже нужно восхищаться. Как минимум до ответной игры на «Камп Ноу», потому что чемпионат — отдельная история. А в четверг «Барса» стала на шаг ближе к другому трофею.