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10:49 (мск), источник: Sports.Ru

Хави про 1:0 с «Реалом»: «Барселона» довольна результатом, но не игрой. Нельзя позволять так доминировать над нами

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с «Реалом» (1:0) в Кубке Испании.

Барселона
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Источник: Reuters

«Очень хороший результат. Остается ответный матч, но мы довольны нашей работой. Мы мало что позволили “Реалу” сделать на его собственном поле, где у него обычно много моментов. А сегодня не было ни одного вплоть до 89-й минуты. Я благодарен команде.

В последнее время команда работает как одно целое. Мы не позволили сопернику создать явных моментов, но нельзя позволять так доминировать над нами. Мы довольны результатом, но не игрой.

Мы получили определенное преимущество, но это сильный соперник. Мы сыграем дома, перед своими фанатами, но и в случае поражения я бы вам сказал, что следующая игра будет аж через месяц.

Это класико, но оно основано на уважении, и обе команды придерживались принципа фэйр-плей», — сказал Хави Movistar.

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