Карло Анчелотти: «Барселона» не заслужила сегодняшнюю победу, это очевидно

— Это была хорошая игра, напряжённая, с прессингом… и «Барселона» владела мячом только 40% времени. Мы хорошо выступили, но в последней трети нам чего-то не хватило. Их защита была очень плотной. Игра была похожа на ту, которую мы хотели показать, и даёт уверенность в возвращении. Мы должны повторить это в Барселоне.

Мы довольны игрой, потому что контролировали её. Но мы должны вернуться, а для этого, как я уже говорил, мы должны повторить этот матч«. “Барселона” не заслужила сегодняшнюю победу, это очевидно. Если мы повторим эту интенсивность, у нас будут шансы. Я не думаю, что “Барселона” повторит такую игру в обороне на “Камп Ноу”, — приводит слова Анчелотти AS.