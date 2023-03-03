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10:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Карло Анчелотти: «Барселона» не заслужила сегодняшнюю победу, это очевидно

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (0:1).

Барселона
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Источник: Reuters

— Это была хорошая игра, напряжённая, с прессингом… и «Барселона» владела мячом только 40% времени. Мы хорошо выступили, но в последней трети нам чего-то не хватило. Их защита была очень плотной. Игра была похожа на ту, которую мы хотели показать, и даёт уверенность в возвращении. Мы должны повторить это в Барселоне.

Мы довольны игрой, потому что контролировали её. Но мы должны вернуться, а для этого, как я уже говорил, мы должны повторить этот матч«. “Барселона” не заслужила сегодняшнюю победу, это очевидно. Если мы повторим эту интенсивность, у нас будут шансы. Я не думаю, что “Барселона” повторит такую игру в обороне на “Камп Ноу”, — приводит слова Анчелотти AS.

Ответный полуфинальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт 5 апреля на «Камп Ноу».

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