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00:01 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду не забил последней команде саудовской лиги «Аль-Батину»: 7 ударов, 43 касания, 4 успешные обводки, 9 потерь мяча

Криштиану Роналду не забил последней команде саудовской лиги «Аль-Батину». «Аль-Наср» при этом вырвал победу со счетом 3:1.

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Источник: Reuters

Роналду провел целиком матч, который длился более 105 минут. За это время 38-летний португалец 7 раз пробил по воротам (1 в створ, 5 мимо, 1 удар был заблокирован).

Криштиану совершил 5 попыток дриблинга, 4 из которых оказались успешными. Кроме того, у форварда 43 касания, 15 точных пасов из 20, один точный навес, одно выигранное верховое единоборство из 5, 9 раз он терял мяч, дважды он попал в офсайд, один раз отобрал мяч у соперника.

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду уступал «Аль-Батину» с последнего места, но забил на 93-й, 102-й и 104-й.

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