Роналду не забил последней команде саудовской лиги «Аль-Батину»: 7 ударов, 43 касания, 4 успешные обводки, 9 потерь мяча

Роналду провел целиком матч, который длился более 105 минут. За это время 38-летний португалец 7 раз пробил по воротам (1 в створ, 5 мимо, 1 удар был заблокирован).

Криштиану совершил 5 попыток дриблинга, 4 из которых оказались успешными. Кроме того, у форварда 43 касания, 15 точных пасов из 20, один точный навес, одно выигранное верховое единоборство из 5, 9 раз он терял мяч, дважды он попал в офсайд, один раз отобрал мяч у соперника.