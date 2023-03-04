«Наполи» потерпел второе в сезоне поражение в чемпионате Италии

Встреча в Неаполе закончилась победой гостей со счетом 1:0. Мяч на 67-й минуте забил Матиас Весино.

«Наполи» прервал победную серию из восьми матчей в Серии A, но с 65 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Лацио» (48 очков) вышел на второе место.