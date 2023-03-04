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11:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Наполи» потерпел второе в сезоне поражение в чемпионате Италии

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. «Наполи» уступил «Лацио» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наполи
ЛациоЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Неаполе закончилась победой гостей со счетом 1:0. Мяч на 67-й минуте забил Матиас Весино.

«Наполи» прервал победную серию из восьми матчей в Серии A, но с 65 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Лацио» (48 очков) вышел на второе место.

Наполи
0:1
Первый тайм: 0:0
Лацио
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