Головин: Сейчас я один из самых старших игроков «Монако». У меня теперь другой статус в раздевалке
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин порассуждал об изменившемся статусе в раздевалке команды.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин порассуждал об изменившемся статусе в раздевалке команды.
«Сейчас я один из самых старших игроков в раздевалке. Так что несомненно, что у меня теперь другой статус, особенно учитывая то, что я играю с такими молодыми людьми, как Эльесс Бен Сегир, и даю им советы, помогая справляться со взлетами и падениями в выступлениях. В этом возрасте важно иметь эмоциональную перспективу. Я стараюсь помогать ему, поддерживать его, когда наступают более трудные времена. Это старшинство дает мне больше легитимности», — цитирует Головина пресс-служба «Монако».
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за 30 млн евро. В текущем сезоне Александр провел 35 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.