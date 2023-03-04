Головин: Сейчас я один из самых старших игроков «Монако». У меня теперь другой статус в раздевалке

«Сейчас я один из самых старших игроков в раздевалке. Так что несомненно, что у меня теперь другой статус, особенно учитывая то, что я играю с такими молодыми людьми, как Эльесс Бен Сегир, и даю им советы, помогая справляться со взлетами и падениями в выступлениях. В этом возрасте важно иметь эмоциональную перспективу. Я стараюсь помогать ему, поддерживать его, когда наступают более трудные времена. Это старшинство дает мне больше легитимности», — цитирует Головина пресс-служба «Монако».