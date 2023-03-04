Экс-игрока «Ромы» и «Вероны» задержали с гашишем, кокаином и 60 тыс. евро наличными

Имя Диаби не ново для итальянской полиции: в марте 2022 года во время обыска в его доме в Риме, где Абудраман прятал 2,5 кг гашиша. Во время обыска он пытался заблокировать свои смартфоны, чтобы офицеры не смогли их просмотреть. Его младшая сестра была поймана с поличным при выбрасывании оберток с гашишем из окна их дома.