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12:19 (мск), источник: Sport24

Экс-игрока «Ромы» и «Вероны» задержали с гашишем, кокаином и 60 тыс. евро наличными

Экс-игрок «Ромы» и «Вероны» Абдурамана Диаби задержали с наркотиками. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

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Источник: РИА "Новости"

19-летний футболист был остановлен полицией в Риме за рулем арендованного автомобиля, в котором были 160 грамм гашиша, 2 грамма кокаина и 60 тысяч евро наличными.

28 февраля состоялось первое слушание, по итогам которого Диаби признали виновным и поместили под домашний арест.

Имя Диаби не ново для итальянской полиции: в марте 2022 года во время обыска в его доме в Риме, где Абудраман прятал 2,5 кг гашиша. Во время обыска он пытался заблокировать свои смартфоны, чтобы офицеры не смогли их просмотреть. Его младшая сестра была поймана с поличным при выбрасывании оберток с гашишем из окна их дома.

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