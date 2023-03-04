Бриллианты и роскошная жизнь. Футболист «Арсенала» покорил девушку из Казахстана

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Мейтленд-Найлз — один из самых талантливых воспитанников «Арсенала» новой волны, он дебютировал в основе еще в 2014 году. Вингер развивался постепенно и в 2020 году дорос до вызова в сборную Англии. А вот потом наступил определенный спад. Третий сезон подряд Эйнсли отдают в аренду. Не исключено, что это связано с бурным романом игрока с Катей. По информации СМИ, девушка родилась в Казахстане, но давно живет в Англии и является моделью.

В прошлом году отношения Эйнсли и Кати вышли на новый уровень. Сначала игрок подарил девушке именное ожерелье, инкрустированное бриллиантами. В связи с таким роскошным подарком эмоции Кати оказались запредельными.

«Вы не понимаете, сколько я плакала от радости. Он действительно подарил мне ожерелье, сделанное на заказ с именем Катя Мейтленд-Найлс и красным сердцем. Он превзошел самого себя. Я люблю тебя, Эйнсли. Катя Мейтленд-Найлз, навсегда», — написала девушка.

В конце 2022 года у Кати и Эйнсли родился сын. Девушка активно занимается воспитанием ребенка, но не пропускает матчи АПЛ с участием Мейтленд-Найлза.