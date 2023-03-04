«Арсенал» вырвал победу у «Борнмута» на 8-й компенсированной минуте

Встреча в Лондоне закончилась со счетом 3:2. У «канониров» отличились Томас Парти (62-я минута), Бен Уайт (70) и Райсс Нелсон (90+8). У гостей голы на счету Филипа Биллинга (1) и Маркоса Сенеси (57).