«Арсенал» вырвал победу у «Борнмута» на 8-й компенсированной минуте
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» обыграл «Борнмут» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» обыграл «Борнмут» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне закончилась со счетом 3:2. У «канониров» отличились Томас Парти (62-я минута), Бен Уайт (70) и Райсс Нелсон (90+8). У гостей голы на счету Филипа Биллинга (1) и Маркоса Сенеси (57).
«Арсенал» (63 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на пять баллов. «Борнмут» (21 очко) идет на 19-м месте.
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