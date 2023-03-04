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20:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» вырвал победу у «Борнмута» на 8-й компенсированной минуте

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» обыграл «Борнмут» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

Арсенал
БорнмутЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Лондоне закончилась со счетом 3:2. У «канониров» отличились Томас Парти (62-я минута), Бен Уайт (70) и Райсс Нелсон (90+8). У гостей голы на счету Филипа Биллинга (1) и Маркоса Сенеси (57).

«Арсенал» (63 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на пять баллов. «Борнмут» (21 очко) идет на 19-м месте.

Результаты других матчей:

  • «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» — 1:0;
  • «Брайтон» — «Вест Хэм» — 4:0;
  • «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» — 1:0;
  • «Челси» — «Лидс» — 1:0.

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Первый тайм: 0:1
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