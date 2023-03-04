Один из самых невероятных камбэков в истории. Настоящее чудо «Арсенала» на 97-й минуте

У «Арсенала» получился невероятно тяжёлый матч, хотя соперником в этом туре был «Борнмут». Команда, которая до матча находилась на 19-й строчке. А по разнице забитых и пропущенных мячей — вообще худшая в чемпионате Англии (-26 голов).

Но «Борнмут» забил в Лондоне уже на 10-й секунде. Похоже, что это была наигранная комбинация. Гости собрались преимущественно на левом фланге, и «Арсенал» стянул футболистов на эту часть поля. Однако «Борнмут» прошёл левым флангом и прострелил в штрафную, где Биллинг из убойной позиции не промахнулся.

Гол стал самым быстрым в этом сезоне АПЛ. И вторым за всю историю турнира. Гости забили, когда на секундомере было 9 минут и 11 сотых. Если что, рекорд остаётся за Шейном Лонгом, которому в матче «Уотфорд» — «Саутгемптон» хватило 7 секунд и 69 сотых (сезон-2018/2019).

После этого игра складывалась достаточно безумно. «Арсенал» явно владел инициативой, но допускал выходы один на один у своих ворот. И счёт действительно стал 0:2. В начале второго тайма — после подачи углового отличился Сенеси. И это при том, что гости владели мячом меньше 20% времени!

В этой ситуации «Арсенал» совершил практически невозможное — отыграл два мяча (забили Парти и Уайт) и был весьма близок к тому, чтобы забить третий. Достаточно сказать, что «Арсенал» попал в штангу, а ещё три раза мяч попадал в руку игроков «Борнмута». VAR проверял эти эпизоды, но каждый раз соглашался с главным арбитром, не обнаружив с его стороны явной ошибки.

«Арсенал» мужественно вытащил ничью, и матч уже фактически закончился, но произошло чудо. Один из самых невероятных камбэков в истории футбола. 23-летний Нелсон лишь третий раз вышел на поле в этом сезоне АПЛ, но жахнул под самую штангу.

В этот момент на табло было 96:58. Судья добавлял к матчу шесть минут, но игроки «Борнмута» затягивали время, и арбитр позволил подать угловой, с которого и был забит решающий гол.

Фантастика. Если «Арсенал» станет чемпионом, то именно эту игру будут вспоминать.