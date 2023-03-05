Симеоне установил рекорд по числу матчей на посту главного тренера «Атлетико»

ТАСС, 5 марта. «Атлетико» дома со счетом 6:1 разгромил «Севилью» в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась в ночь на воскресенье в Мадриде.

Футбол Испания 2022/2023 Тур 24, 4.03.2023, 23:00 Атлетико 6 Севилья 1

В составе победителей голы забили Мемфис Депай (23-я, 26-я минуты), Антуан Гризманн (53), Янник Карраско (69) и Альваро Мората (76, 90+2). У «Севильи» отличился Юссеф Эн-Несири (39). На 74-й минуте полузащитник «Севильи» Иван Ракитич не реализовал пенальти. На 82-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник гостей Пап Гейе.

Аргентинец Диего Симеоне провел 613-й матч на посту главного тренера «Атлетико», по этому показателю он обошел Луиса Арагонеса. Симеоне 52 года, он возглавляет «Атлетико» с 2011 года, под его руководством команда дважды выигрывала чемпионат Испании (2014, 2021), Лигу Европы (2012, 2018) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018), а также дважды играла в финалах Лиги чемпионов (2014, 2016). Арагонес руководил «Атлетико» в 1974—1980, 1982−1987, 1991−1993, 2001−2003 годах. Под его руководством клуб один раз выиграл чемпионат Испании (1977), трижды — Кубок Испании (1976, 1985, 1992).

«Атлетико» благодаря победе поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, подопечные Симеоне набрали 45 очков. «Севилья» идет 16-й, у команды 25 очков. В следующем туре «Атлетико» 13 марта на выезде сыграет с «Жироной», «Севилья» днем ранее примет «Альмерию».