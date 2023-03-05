Текущие события
Футбол. Первый дивизион
12:00
Уфа
Велес
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Волгарь
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
14:30
Специя
Верона
Футбол. Первый дивизион
14:30
Акрон
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
15:00
Труа
Монако
Футбол. Первый дивизион
15:00
Родина
Шинник
Футбол. Зарубежный
16:00
Вальядолид
Эспаньол
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Мх
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Торпедо
Футбол. Зарубежный
17:00
Ноттингем Форест
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Аяччо
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Брест
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Салернитана
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Герта
Футбол. Первый дивизион
17:30
Нефтехимик
Алания
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:05
Лион
Лорьян
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Атлетик
Футбол. Зарубежный
4.03
ПСЖ
Нант
42
Футбол. Зарубежный
4.03
Атлетико
Севилья
61
Футбол. Зарубежный
4.03
Фиорентина
Милан
21
Футбол. Зарубежный
4.03
Саутгемптон
Лестер
10
Футбол. Зарубежный
4.03
Штутгарт
Бавария
12
Футбол. Зарубежный
4.03
Мальорка
Эльче
01
Футбол. Зарубежный
4.03
Аталанта
Удинезе
00
Все события
09:52 (мск), источник: ТАСС

Симеоне установил рекорд по числу матчей на посту главного тренера «Атлетико»

В рекордном матче подопечные аргентинца разгромили «Севилью» со счетом 6:1.

Атлетико
Севилья
Хетафе
Жирона
Вильярреал
Альмерия
Эльче
МальоркаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 5 марта. «Атлетико» дома со счетом 6:1 разгромил «Севилью» в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась в ночь на воскресенье в Мадриде.

Футбол

Испания 2022/2023
Тур 24, 4.03.2023, 23:00

Атлетико6Севилья1

В составе победителей голы забили Мемфис Депай (23-я, 26-я минуты), Антуан Гризманн (53), Янник Карраско (69) и Альваро Мората (76, 90+2). У «Севильи» отличился Юссеф Эн-Несири (39). На 74-й минуте полузащитник «Севильи» Иван Ракитич не реализовал пенальти. На 82-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник гостей Пап Гейе.

Аргентинец Диего Симеоне провел 613-й матч на посту главного тренера «Атлетико», по этому показателю он обошел Луиса Арагонеса. Симеоне 52 года, он возглавляет «Атлетико» с 2011 года, под его руководством команда дважды выигрывала чемпионат Испании (2014, 2021), Лигу Европы (2012, 2018) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018), а также дважды играла в финалах Лиги чемпионов (2014, 2016). Арагонес руководил «Атлетико» в 1974—1980, 1982−1987, 1991−1993, 2001−2003 годах. Под его руководством клуб один раз выиграл чемпионат Испании (1977), трижды — Кубок Испании (1976, 1985, 1992).

«Атлетико» благодаря победе поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, подопечные Симеоне набрали 45 очков. «Севилья» идет 16-й, у команды 25 очков. В следующем туре «Атлетико» 13 марта на выезде сыграет с «Жироной», «Севилья» днем ранее примет «Альмерию».

В других матчах игрового дня «Хетафе» дома переиграл «Жирону» (3:2), «Вильярреал» в гостях был сильнее «Альмерии» (2:0), «Эльче» одержал гостевую победу над «Мальоркой» (1:0).

Читайте также
Альмерия
0:2
Первый тайм: 0:0
Вильярреал
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Евгения Медведева оценила уровень прошедшего без россиян чемпионата Европы
Юлия Ступак: никакой бумаги о том, что мы выступаем против своей страны, мы подписывать не будем
Фоторепортажи
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь