Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «Пари Сен-Жермен»

ТАСС, 5 марта. «Пари Сен-Жермен» дома со счетом 4:2 обыграл «Нант» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась в ночь на воскресенье в Париже.

В составе победителей голы забили Лионель Месси (12-я минута), Данилу Перейра (60), Килиан Мбаппе (90+1), на 17-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Нанта» Жауэн Хаджам. У «Нанта» отличились Людовик Блас (31) и Игнатиус Ганаго (38).

Мбаппе забил 201-й мяч в составе ПСЖ и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, обойдя по этому показателю уругвайца Эдинсона Кавани. Мбаппе 24 года, он выступает за ПСЖ с 2018 года. Вместе с командой он четыре раза выигрывал чемпионат Франции, трижды становился обладателем Кубка Франции.