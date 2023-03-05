Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «Пари Сен-Жермен»
24-летний француз превзошел достижение уругвайца Эдинсона Кавани.
24-летний француз превзошел достижение уругвайца Эдинсона Кавани.
ТАСС, 5 марта. «Пари Сен-Жермен» дома со счетом 4:2 обыграл «Нант» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась в ночь на воскресенье в Париже.
В составе победителей голы забили Лионель Месси (12-я минута), Данилу Перейра (60), Килиан Мбаппе (90+1), на 17-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Нанта» Жауэн Хаджам. У «Нанта» отличились Людовик Блас (31) и Игнатиус Ганаго (38).
Мбаппе забил 201-й мяч в составе ПСЖ и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, обойдя по этому показателю уругвайца Эдинсона Кавани. Мбаппе 24 года, он выступает за ПСЖ с 2018 года. Вместе с командой он четыре раза выигрывал чемпионат Франции, трижды становился обладателем Кубка Франции.
ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 63 очка в 26 матчах. «Нант» с 28 очками после 26 игр располагается на 13-м месте. В следующем туре ПСЖ 11 марта встретится на выезде с «Брестом». «Нант» на следующий день сыграет на своем поле против «Ниццы».