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10:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси набрал 1000-е очко в клубной карьере

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси набрал 1000-е очко в клубной карьере. Об этом сообщает Goal France в Twitter.

ПСЖ
НантЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

35-летний футболист открыл счет в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (4:2). Этот гол стал 701-м в карьере Месси. Также на его счету 299 результативных передач. Таким образом, он набрал 1000-е очко в клубной карьере.

Отметку в 700 забитых мячей Месси преодолел 26 февраля. Значительную часть из них — 672 гола — он забил за «Барселону», за которую выступал на протяжении большей части карьеры, с 2003‑го по 2021 год.

Месси пополнил состав ПСЖ в августе 2021-го. Ранее в составе «Барселоны» он десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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