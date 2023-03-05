Невероятный камбэк «Арсенала», Мбаппе — лучший снайпер в истории «ПСЖ», великий рекорд Симеоне

Англия: «Челси» наконец-то выиграл

Футбол Англия 2022/2023 Тур 26, 4.03.2023, 15:30 Манчестер Сити 2 Ньюкасл Юнайтед 0

Первое в этом сезоне «дерби шейхов» получилось огненным. Пропустивший в одной из первых атак «Ньюкасл» ответил тремя голами, однако «Манчестер Сити» ликвидировал отставание в два мяча за три с небольшим минуты (3:3). На «Эмирейтс» в субботу было не так жарко, а «сороки» до перерыва даже ни разу не пробили в створ. Сделали все, чтобы Эдерсон без проблем заработал сотый «сухарь» в АПЛ.

Зато Фоден, сместившись справа, прошел через оборонительные порядки, словно нож сквозь масло. Пытавшийся исправить ситуацию защитник только поставил вратаря Поупа в тупик коварным рикошетом и стал соавтором нового рекорда турнира. Еще никто в столь молодом возрасте (22 года и 280 дней) не набирал в английском чемпионате 50 (33+17) результативных баллов.

А если у кого-то по поводу результата возникали сомнения, их развеял гол ярко вышедшего на замену Бернарду Силвы. Находящийся в прекрасной форме португалец словно дает прощальные шоу в Англии, так как, по информации нескольких серьезных источников, он уже договорился о переходе в «Барселону», и «Сити» готов принять предложение сине-гранатовых на 65 миллионов евро. Это, впрочем, дело будущего, а в настоящем Хосепу Гвардиоле и его команде нужно было переходить в режим ожидания на время игры «Арсенала».

Футбол Англия 2022/2023 Тур 26, 4.03.2023, 18:00 Арсенал 3 Борнмут 2

Но разве мог кто-то предположить, что находящийся на предпоследнем месте «Борнмут» откроет счет на «Эмирейтс», начав с центра поля и в три паса выведя на завершающий удар Биллинга?! С момента стартового свистка, по точным данным Opta, прошло 9 и 11 сотых секунды. Для «Арсенала» это казалось досадной случайностью, только после почти бесконечной череды атак хозяев «вишни» в середине первого тайма провели образцовый контрвыпад, который не завершился голом только благодаря невероятному Рамсдейлу.

Получается, 0:1 к перерыву для команды Микеля Артеты оказались не таким уж плохим результатом. У «Арсенала» оставался целый тайм, чтобы перевернуть игру, однако атаки лондонцев долгое время получались какими-то академичными, тогда как «Борнмут», разгромленный в середине недели «Ман Сити» (1:4), был максимально эффективен. Угловой, и Сенеси зажег на табло сенсационные 0:2.

Катастрофа лидера виделась неизбежной, однако чемпионский характер (а он у «Арсенала» виден все лучше) — удивительное качество. Но и не отметить перевернувшие игру замены нельзя. Смит-Роу в переломный момент сбросил мяч головой под удар Партею. Второй джокер — защитник Уайт — сравнял счет, а бесспорным героем оказался Нельсон. К голевой передаче во второй результативной атаке он приплюсовал фантастический гол на седьмой добавленной минуте — при угловом поймал вылетевший из штрафной мяч и с лета запустил его в дальний угол.

Именно в таких ситуациях рождаются чемпионы. И хотя исход борьбы за титул еще неизвестен, можно утверждать: будущее уже наступило. Впервые с 1986 года в составе «Арсенала» не было ни одного футболиста, не игравшего в эпоху Арсена Венгера. Как раз в те времена — 11 лет назад — лондонцы в прошлый раз победили, отыграв два мяча.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 26, 4.03.2023, 18:00 Челси 1 Лидс 0

«Челси» перед ответной игрой Лиги чемпионов с «Боруссией» подал признаки жизни и одержал первую победу с 15 января. Возможно, Грэм Поттер наконец-то вздохнет с облегчением, ведь синие проиграли три раза подряд. При этом с атакой у команды по-прежнему все сложно. В пяти последних играх с учетом всех турниров удалось забить лишь раз, а сейчас отличился не созидатель, а отправивший мяч головой под перекладину центральный защитник Фофана.

«Тоттенхэм» — главный неудачник недели. Сначала «шпоры» вылетели из Кубка Англии, споткнувшись на выступающем в чемпионшипе «Шеффилд Юнайтед». Теперь, несмотря на 21 удар, проиграли находящемуся рядом с зоной вылета «Вулверхэмптону», успех которому ударом из футбольных симуляторов принес Траоре. Единственное, что может чуть скрашивать лондонцам горечь неудачи, — сохранившийся отрыв от идущего пятым «Ньюкасла» даже с учетом имеющейся у «сорок» игры в запасе.

Испания: Депай в ударе, Гризманн — в истории

Футбол Испания 2022/2023 Тур 24, 4.03.2023, 23:00 Атлетико 6 Севилья 1

После трансфера из «Барселоны» Депай приводил себя в порядок, набирая форму и ограничиваясь выходами на замену. Первого гола голландца, который принес победу над «Сельтой», пришлось ждать целый месяц. Однако в субботу Диего Симеоне наконец-то посчитал, что Мемфис готов к попаданию в стартовый состав, и не ошибся.

Если первый гол форварда скорее стал заслугой ассистировавшего ему Гризманна, то второй успех — демонстрация мастерства. Давненько не приходилось видеть в исполнении Депая таких эффектных дальних ударов, которые считаются его фирменным номером.

Будем считать, этим был задан тон игре, которая завершилась унижением «Севильи». В процессе разгрома андалусийцев Гризманн записал на свой счет 150-й мяч в форме «матрасников». Впереди него только звезды прошлого — Луис Арагонес (172) и Адриан Эскудеро (169). Кажется, француз решил не отставать от Симеоне, переписавшего на себя тренерские рекорды Арагонеса. Сегодня аргентинец превзошел великого предшественника по числу забитых «Атлетико» мячей (1001) и вошел в историю испанского футбола как тренер, руководивший одной командой рекордное количество матчей (613).

Италия: победа памяти Астори

Футбол Италия 2022/2023 Тур 25, 4.03.2023, 22:45 Фиорентина 2 Милан 1

Ровно пять лет назад ушел из жизни защитник «Фиорентины» Давиде Астори, чью память почтили аплодисментами, остановив игру на 13-й минуте. А так как у хозяев был запредельный настрой, на «Артемио Франки» ослабленных отсутствием дисквалифицированного Рафаэла Леау россонери ждало тяжелейшее испытание.

И как же здорово, что в последнее время в строй вернулись Меньян и Томори. Французский голкипер вытащил тяжелейший штрафной, после чего носком бутсы остановил убойный удар Бонавентуры, а на ленточке вратаря подстраховал английский защитник. Пробить Меньяна удалось только с пенальти в начале второго тайма, когда игра долгое время была как минимум равной.

«Милану» в итоге не помогло ничего. Ни пара убойных моментов вроде выхода один на один в исполнении забившего только на пятой добавленной минуте Эрнандеса, ни одновременное появление на поле Ибрагимовича и Ориги. А ключевыми моментами осчастливившей Флоренцию игры стали несколько сейвов Терраччано и удачный выход на замену удвоившего счет Йовича. Уже в воскресенье сравняться с «Миланом» по очкам может идущая пятой «Рома».

Германия: «Баварию» напугали в концовке

Два претендента на попадание в Лигу чемпионов — «Унион» и «Фрайбург» — завершили свои матчи нулевыми ничьими и не воспользовались пятничным поражением «Лейпцига» в Дортмунде. Берлинская команда, кажется, не до конца пришла в себя после разгрома от «Баварии» и не смогла оторваться от четвертого места. Что касается «Фрайбурга», то он лишь сравнялся с «Лейпцигом» и остался пятым, сильно уступая «быкам» по разности забитых и пропущенных мячей. А еще дал шанс играющему в воскресенье «Айнтрахту» сократить отставание от четвертой строчки до одного очка.

Футбол Германия 2022/2023 Тур 23, 4.03.2023, 20:30 Штутгарт 1 Бавария 2

Бесспорный герой первого тайма матча «Штутгарт» — «Бавария» — защитник мюнхенцев-де Лигт. С интервалом в несколько минут голландец после ошибки Зоммера при подаче углового вынес мяч с линии ворот, а потом застал голкипера «Штутгарта» врасплох неожиданным дальним ударом. Это явно надломило хозяев, а почти сломала «швабов» образцовая комбинация Мусиалы и Мюллера. Последний набрал уже 300 (141+159) результативных баллов в бундеслиге.

Гости в два касания вывели на десятый в сезоне результативный удар Шупо-Мотинга. Уже повторивший рекорд сезонной результативности времен «Майнца» форвард идеально отметил продление контракта с мюнхенским клубом. Хотя идиллия чуть не нарушилась в концовке, когда вслед за неожиданным голом Переа «Штутгарт» в компенсированное время едва не спас Кулибали. Но мяч прошел в сантиметрах от цели, и отделавшаяся легким испугом «Бавария» вернулась на первое место благодаря лучшей, чем у «Боруссии», разности мячей.

Франция: ничья в пользу «Монако»

Даже выйдя на третье место, «Ланс» второй тур подряд порадовал как минимум на сутки опустившийся на четвертую строчку «Монако». Кроваво-золотые не смогли удержать победный счет как против «Монпелье», так и в Северном дерби. Получив в субботу преимущество после автогола Жозе Фонти, хозяева сохраняли его с огромным трудом и дрогнули, когда в массированной атаке мяч прямо перед воротами получил Дэвид. Канадец с 50 голами стал лучшим снайпером «Лилля» в этом веке, сравнявшись с Эденом Азаром. А «Ланс» мог даже проиграть, однако в концовке после выстрела Жегровы из пределов штрафной мяч совместными усилиями остановили перекладина и голкипер Самба.

Футбол Франция 2022/2023 Тур 26, 4.03.2023, 23:00 ПСЖ 4 Нант 2

Перед стартовым свистком «Парк де Пренс» аплодировал в память великого французского бомбардира Жюста Фонтена. И было что-то символичное в том, что первым результативным действием в насыщенной событиями игре стал гол сыгравшего на опережение Месси. Правда, после второго мяча «ПСЖ» по примеру «Баварии» в преддверии сражения в Лиге чемпионов немного расслабился, и Доннарумма тут же получил в ближний угол от главной звезды «Нанта» Бласа.

Итальянский голкипер был не похож на себя, и одним просчетом не ограничился. Второму голу «канареек» в исполнении поразившего парижские ворота уже в пятом матче Ганаго предшествовал неудачно отраженный Джиджи удар с дальней дистанции. Так 2:0 трансформировались в 2:2, и парижанам пришлось начинать с чистого листа. На нем размашистую роспись поставил Мбаппе, выдавший красивейшую подачу на Данилу Перейру и на второй добавленной арбитром минуте наконец-то ставший лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

201 гол за пять с половиной лет в Париже — это очень круто. Да еще и в 24 года. Хотя и владевший рекордом Кавани тоже был прекрасен, забив свои 200 мячей за шесть с половиной лет. А ведь казалось, историческое событие придется отложить как минимум до игры в Мюнхене. То Мбаппе промахивался, то его удары останавливал Лафон, а в другом эпизоде Килиан готовился исполнить пенальти, однако ВАР его отменил, так как фол случился за пределами штрафной. Подпортило общую картину только повреждение Маркиньоса, который пошел в стык и сразу после общения с медиками отправился в раздевалку.

Статистика дня

1-й раз в истории бундеслиги после 23 туров одинаковое количество очков (по 19) сразу у четырех последних команд в таблице.

2 команды бундеслиги не проигрывали с начала года. В следующем туре «Шальке» и дортмундская «Боруссия» сыграют между собой.

4-й гол в турецком чемпионате забил за «Фатих Карагюмрюк» российский полузащитник Оздоев, а его команда обыграла «Сивасспор» со счетом 4:3. В таком темпе наш легионер может превзойти личный рекорд восьмилетней давности, когда он шесть раз отличился в составе «Рубина».

5-й каталонской командой, проведшей 100 матчей в Ла Лиге, стала «Жирона».

7 субботних матчей АПЛ завершились победами хозяев. Это лишь второй подобный случай в истории турнира.

12 матчей провел «Вест Хэм» против «Брайтона» и ни разу не обыграл «чаек» в АПЛ (=6−6). Последний успех «молотобойцев» датируется 2012 годом, когда обе команды выступали в чемпионшипе (6:0).

36 матчей продлилась домашняя беспроигрышная серия «Трабзонспора» в турецком чемпионате.

100 побед на посту главного тренера «Спортинга» одержал Рубен Аморим. Ему хватило всего 144 игр.

208 матчей провел в АПЛ голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон, добравшись до отметки в 100 игр на ноль. Быстрее этого добивались только Петр Чех (за 180 матчей) и Пепе Рейна (198).