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17:54 (мск), источник: Sport24

«Монако» с Головиным не смог победить «Труа», который прервал серию из 5 поражений в Лиге 1

«Монако» на выезде сыграл вничью с «Труа» (2:2) в рамках 26-го тура чемпионата Франции.

Монако
ТруаЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Счет в матче на 31-й минуте открыл полузащитник хозяев Роминиг Куаме. Гости сумели отыграться только на 81-й минуте благодаря голу Виссама Бен-Йеддера, который спустя 4 минуты вывел «Монако» вперед. Окончательный счет на 1-й компенсированной минуте второго тайма установил форвард «Труа» Айк Угбо — 2:2.

Российский хавбек монегасков Александр Головин отыграл весь матч и заработал желтую карточку.

«Монако» набрал 51 очко и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Труа» прервал серию из 5 поражений в чемпионате и с 20 баллами на счету занимает предпоследнюю строчку.

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2:2
Первый тайм: 1:0
Монако
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