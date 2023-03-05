«Монако» с Головиным не смог победить «Труа», который прервал серию из 5 поражений в Лиге 1

Счет в матче на 31-й минуте открыл полузащитник хозяев Роминиг Куаме. Гости сумели отыграться только на 81-й минуте благодаря голу Виссама Бен-Йеддера, который спустя 4 минуты вывел «Монако» вперед. Окончательный счет на 1-й компенсированной минуте второго тайма установил форвард «Труа» Айк Угбо — 2:2.

«Монако» набрал 51 очко и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Труа» прервал серию из 5 поражений в чемпионате и с 20 баллами на счету занимает предпоследнюю строчку.