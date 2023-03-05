«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. Начало игры — в 19:30 мск.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 26, 5.03.2023, 19:30 Ливерпуль 1 Манчестер Юнайтед 0

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Эллиот, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Нуньес, Гакпо.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дало, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Фернандеш, Вегорст, Антони, Рашфорд.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу в матче с «Ливерпулем» со счётом 2:1. В составе хозяев отличились Джейдон Санчо и Маркус Рашфорд. У гостей голом отметился Мохамед Салах.