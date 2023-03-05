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19:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч АПЛ

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Ливерпуль
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. Начало игры — в 19:30 мск.

Футбол

Англия 2022/2023
Тур 26, 5.03.2023, 19:30

Ливерпуль1Манчестер Юнайтед0

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Эллиот, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Нуньес, Гакпо.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дало, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Фернандеш, Вегорст, Антони, Рашфорд.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу в матче с «Ливерпулем» со счётом 2:1. В составе хозяев отличились Джейдон Санчо и Маркус Рашфорд. У гостей голом отметился Мохамед Салах.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 24 матчей. «Ливерпуль» находится на шестой строчке, заработав 39 очков. Лидирует «Арсенал» (63).

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