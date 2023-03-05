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20:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» в меньшинстве обыграла «Валенсию» и увеличила отрыв от «Реала» до 10 очков

Сегодня, 5 марта, завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» принимала «Валенсию».

Барселона
ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток главного арбитра Хавьера Альберола Рохаса прозвучал в 18:15 мск. Сине-гранатовые в этой встрече одержали победу со счётом 1:0.

Каталонцы забили мяч почти в самом начале матча, когда на 15-й минуте Серхио Бускетс сделал дальний заброс в штрафную, где Рафинья головой перебросил мяч в ворота — голкипер «летучих мышей» Георгий Мамардашвили, выбежавший из ворот, не смог помочь своей команде.

На 55-й минуте сине-гранатовые получили право пробить пенальти, но подошедший к точке Ферран Торрес попал в штангу. На 59-й минуте хозяева остались в меньшинстве — центральный защитник Рональд Араухо получил прямую красную карточку за фол последней надежды и покинул поле.

Несмотря на численное меньшинство, каталонцы смогли одержать победу — 1:0. По итогам этого тура «Барселона» набрала 62 очка и оторвалась от идущего на втором месте «Реала» на 10 очков, но «сливочные» сыграют свой матч позже. «Валенсия» с 23 очками осталась на 19-м месте, в зоне вылета.

В следующем туре чемпионата «Барселона» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао (12 марта), а «Валенсия» — с «Осасуной» (11 марта).

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1:0
Первый тайм: 1:0
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