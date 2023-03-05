«Манчестер Юнайтед» впервые с 1931 года проиграл со счетом 0:7

Голы забили Коди Гакпо (43-я и 50-я минуты), Дарвин Нуньес (47, 75), Мохаммед Салах (66, 83), Роберто Фирмино (88). Салах забил 129 голов в составе «Ливерпуля» в чемпионатах Англии и поднялся на шестое место по этому показателю, обойдя Робби Фаулера. Лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в чемпионатах страны является Иан Раш (229 голов), далее идут Роджер Хант (244), Гордон Ходжсон (233), Билли Лидделл (215) и Стивен Джеррард (186).

«Манчестер Юнайтед» четвертый раз в истории уступил 0:7, ранее команда с таким же счетом проигрывала «Блэкберну» (1926 год), «Астон Вилле» (1930) и «Вулверхэмптону» (1931). Этот результат является крупнейшим поражением в истории клуба.

Команды во второй раз встретились в текущем чемпионате Англии. В матче третьего тура «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал победу со счетом 2:1.