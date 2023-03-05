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21:31 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» впервые с 1931 года проиграл со счетом 0:7

ТАСС, 5 марта. «Ливерпуль» дома со счетом 7:0 победил «Манчестер Юнайтед» в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Энфилд».

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Источник: Reuters

Голы забили Коди Гакпо (43-я и 50-я минуты), Дарвин Нуньес (47, 75), Мохаммед Салах (66, 83), Роберто Фирмино (88). Салах забил 129 голов в составе «Ливерпуля» в чемпионатах Англии и поднялся на шестое место по этому показателю, обойдя Робби Фаулера. Лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в чемпионатах страны является Иан Раш (229 голов), далее идут Роджер Хант (244), Гордон Ходжсон (233), Билли Лидделл (215) и Стивен Джеррард (186).

«Манчестер Юнайтед» четвертый раз в истории уступил 0:7, ранее команда с таким же счетом проигрывала «Блэкберну» (1926 год), «Астон Вилле» (1930) и «Вулверхэмптону» (1931). Этот результат является крупнейшим поражением в истории клуба.

Команды во второй раз встретились в текущем чемпионате Англии. В матче третьего тура «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал победу со счетом 2:1.

«Ливерпуль» благодаря победе поднялся на пятое место в таблице чемпионата Англии, подопечные Юргена Клоппа набрали 42 очка. «Манчестер Юнайтед» идет третьим с 49 очками. В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Борнмутом» 11 марта, «Манчестер Юнайтед» 12 марта примет «Саутгемптон».

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7:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
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