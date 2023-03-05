Салах — лучший бомбардир «Ливерпуля» в АПЛ со 129 голами. Он обошел Фаулера

В матче 26-го тура против «Манчестер Юнайтед», который «красные» выиграли со счетом 7:0, Салах отметился дублем, забив 128-й и 129-й голы за «Ливерпуль» в АПЛ. Он побил клубный рекорд по количеству забитых мячей в турнире, принадлежавший Робби Фаулеру.