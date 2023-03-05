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22:30 (мск), источник: Sports.Ru

Салах — лучший бомбардир «Ливерпуля» в АПЛ со 129 голами. Он обошел Фаулера

Мохамед Салах побил рекорд Робби Фаулера по голам за «Ливерпуль» в АПЛ.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В матче 26-го тура против «Манчестер Юнайтед», который «красные» выиграли со счетом 7:0, Салах отметился дублем, забив 128-й и 129-й голы за «Ливерпуль» в АПЛ. Он побил клубный рекорд по количеству забитых мячей в турнире, принадлежавший Робби Фаулеру.

Нападающий «Ливерпуля» также догнал Алана Ширера по количеству голов в ворота «Манчестер Юнайтед» в АПЛ — они поражали ворота «красных дьяволов» в рамках турнира по 10 раз, что является лучшим показателем в лиге.

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Ливерпуль
7:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
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