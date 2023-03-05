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5 марта, источник: Спорт РИА Новости

Тренер «МЮ» обвинил игроков в непрофессионализме после 0:7 от «Ливерпуля»

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:7 в чемпионате Англии по футболу заявил, что его команда сыграла непрофессионально.

Манчестер Юнайтед
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча 26-го тура Английской премьер-лиги прошла в воскресенье на «Энфилде». «МЮ» потерпел одно из самых крупных поражений в своей истории. С таким же счетом манкунианцы проигрывали «Блэкберну» в 1926 году, «Астон Вилле» в 1930-м и «Вулверхэмптону» в 1931-м. В 1895 команда «Ньютон Хит», как до 1902 года назывался «Манчестер Юнайтед», уступила «Ливерпулю» со счетом 1:7.

«У меня нет объяснения. В первом тайме мы полностью контролировали ситуацию. В начале второго тайма мы пропустили два мяча. Мы не придерживались плана. На поле было 11 отдельных игроков. Не знаю, это действительно плохо. Я высказал свое мнение игрокам. Это было непрофессионально. Команда всегда должна держаться вместе. Мы этого не сделали. Не было дисциплины. Могут быть неудачи, но вы должны держаться вместе и делать свою работу», — сказал тен Хаг в интервью Sky Sports.

«Мы приняли неправильные решения. Я действительно разочарован и зол. Мы подвели наших болельщиков. Мы должны были держаться вместе и бороться друг за друга. Мы этого не делали, и для меня это действительно непрофессионально. Я сказал в раздевалке, что это неприемлемо. Но это всего лишь одна игра. Мы придем в норму. Эта команда достаточно сильна, и мы перезагрузимся и оправимся от этого», — добавил тренер.

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7:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
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