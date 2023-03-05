Тренер «МЮ» обвинил игроков в непрофессионализме после 0:7 от «Ливерпуля»

Встреча 26-го тура Английской премьер-лиги прошла в воскресенье на «Энфилде». «МЮ» потерпел одно из самых крупных поражений в своей истории. С таким же счетом манкунианцы проигрывали «Блэкберну» в 1926 году, «Астон Вилле» в 1930-м и «Вулверхэмптону» в 1931-м. В 1895 команда «Ньютон Хит», как до 1902 года назывался «Манчестер Юнайтед», уступила «Ливерпулю» со счетом 1:7.

«У меня нет объяснения. В первом тайме мы полностью контролировали ситуацию. В начале второго тайма мы пропустили два мяча. Мы не придерживались плана. На поле было 11 отдельных игроков. Не знаю, это действительно плохо. Я высказал свое мнение игрокам. Это было непрофессионально. Команда всегда должна держаться вместе. Мы этого не сделали. Не было дисциплины. Могут быть неудачи, но вы должны держаться вместе и делать свою работу», — сказал тен Хаг в интервью Sky Sports.