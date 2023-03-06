«Тен Хаг расправится со своей командой. Все кончено». Англия ошарашена позором «МЮ»

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0. Для «красных дьяволов» это повторение самого худшего результата — с таким счётом клуб трижды проигрывал в чемпионате Англии в 1926, 1930 и 1931 годах. Поражение «Манчестер Юнайтед» стало главной темой футбольной Англии вечером в воскресенье. Разбираемся, что писали в СМИ об этом провале.

The Telegraph: У тен Хага никогда не будет более унизительного дня в качестве тренера «МЮ»

Сразу после матча журналист The Telegraph Крис Баскомб, увидевший разгром «Манчестер Юнайтед» вживую, поделился своими эмоциями: «Не уверен, что кто-то может поверить в то, что только что произошло на “Энфилде”. Это убедительное подтверждение того, что “Ливерпуль” снова станет мощной силой в следующем сезоне, и столь же очевидный факт, что “МЮ” нужно ещё немало времени, прежде чем стать претендентами на титул. Возможно, у тен Хага никогда не будет более унизительного дня в качестве тренера “Манчестер Юнайтед”.

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил, что никогда не играл в такой команде, которая так безвольно проигрывала:

— Шокирующий день. Гол Дарвина Нуньеса сразу после перерыва — это был конец матча. Ведущие игроки были обескуражены. Они не проявили никаких лидерских качеств. Голы, которые они пропустили, были позорные. Именно они [лидеры] подвели клуб сегодня… Слава богу, я никогда не был частью команды, которая так сильно уступала бы «Ливерпулю». Игрокам будет стыдно за такое выступление. Во втором тайме, когда стало тяжело, они просто пропали.

BBC Sport: «Тен Хаг расправится со своей командой»

Экс-игрок «МЮ» Дион Даблин предъявил полузащитникам: «Игра некоторых футболистов была ужасна. Что случилось с Каземиро? Фредом? Они все пропали без вести. Тен Хаг вернётся на тренировочную базу и расправится со своей командой, потому что всё кончено. Я не вижу, чтобы он что-то предпринял в раздевалке, он не такой».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iBuTEywEQ6U" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«За семь дней “Манчестер Юнайтед” прошёл путь от радости первого трофея с 2017 года в Кубке футбольной лиги над “Ньюкаслом” на “Уэмбли” до боли от унижения на “Энфилде”. Странно, но “МЮ” играл вничью в этом матче до 43-й минуты, пока Фернандеш и Рашфорд не упустили, возможно, два лучших шанса, прежде чем Гакпо забил гол и небо рухнуло на команду тен Хага. У “МЮ” был тяжёлый календарь, но то, как они проиграли, должно быть позором для тренера, игроков и болельщиков. Оправданий быть не может. Аргентинский защитник Мартинес, обычно такой надёжный и боевой, был разорван на части, особенно когда Салах устроил ему весёлый танец, чтобы организовать гол для Гакпо. Коди решил исход игры, забив третий мяч “Ливерпуля” через пять минут после перерыва», — написал футбольный обозреватель Фил Макналти из BBC Sport.

Daily Mail: «К концу матча они были не более чем толпой»

Оливер Холт из Daily Mail, побывавший на «Энфилде», заявил, что болельщики «Ливерпуля» просили 10 голов: «Мы хотим 10, мы хотим 10», — пел стадион. В знаменитую ночь на «Энфилде» это было почти единственное, чего не смогли добиться игроки «Ливерпуля». Также журналист прокомментировал будущее тен Хага: «Это поражение не сведёт на нет весь прогресс Эрика тен Хага на “Олд Траффорд”, но ставит много вопросов о том, как далеко ещё предстоит пройти в возрождении команды. Дело не только в поражении. Дело в характере. “МЮ” был разгромлен. К концу матча они были не более чем толпой. Они отстают от “Арсенала” на 14 очков и потеряли одну из своих игр в запасе. Надежды на то, что они ещё смогут побороться за титул, улетучились».