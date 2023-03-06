«Рома» обыграла «Ювентус», Манчини забил победный мяч
«Рома» на своём поле нанесла поражение «Ювентусу» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
Рома
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«Рома» на своём поле нанесла поражение «Ювентусу» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
Игра на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 1:0 в пользу столичной команды. Победный мяч забил Джанлука Манчини на 53-й минуте игры.
«Рома» с 47 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ювентус» с 35 очками располагается на восьмой строчке.