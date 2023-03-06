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00:49 (мск), источник: RT на русском

«Рома» обыграла «Ювентус», Манчини забил победный мяч

«Рома» на своём поле нанесла поражение «Ювентусу» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.

Рома
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 1:0 в пользу столичной команды. Победный мяч забил Джанлука Манчини на 53-й минуте игры.

«Рома» с 47 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ювентус» с 35 очками располагается на восьмой строчке.

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1:0
Первый тайм: 0:0
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