«Рома» обыграла «Ювентус», Манчини забил победный мяч

Игра на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 1:0 в пользу столичной команды. Победный мяч забил Джанлука Манчини на 53-й минуте игры.

«Рома» с 47 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ювентус» с 35 очками располагается на восьмой строчке.