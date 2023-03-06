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20:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар больше не сыграет за «ПСЖ» в нынешнем сезоне

Форвард «ПСЖ» Неймар выбыл из-за травмы на срок от трёх до четырёх месяцев и пропустит остаток сезона. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

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Источник: AP 2022

«В последние годы у Неймара было несколько проблем с правым голеностопным суставом. После растяжения связок, которое игрок получил 20 февраля, медицинский штаб команды рекомендовал провести операцию по восстановлению связок, чтобы избежать риска рецидива травмы. Все эксперты подтвердили необходимость этого решения. Операция будет проведена в ближайшее время в Дохе. Примерные сроки восстановления игрока — три-четыре месяца», — гласит заявление пресс-службы парижан.

В текущем сезоне Лиги 1 бразилец провёл за «ПСЖ» 20 встреч, забил 13 голов и стал автором 11 результативных передач.

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