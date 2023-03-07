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11:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Ноги на миллионы

Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Джек Грилиш подписал один из крупнейших в мировом футболе, скажем так, обувных контрактов. Грилиш заключил пятилетнее соглашение с немецким производителем Puma и в течение следующих пяти лет будет играть в бутсах этой компании. Взамен Грилиш будет получать по £10 млн (€11,26 млн) в год (отметим, что на протяжении всей карьеры Грилиш использовал бутсы Nike). Об этом сообщает The Athletic и Daily Mail.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Это крупнейший контракт такого рода в истории английского футбола, а доходы, которые он принесет игроку, сопоставимы с его зарплатой. По контракту с манчестерцами Грилиш зарабатывает £15,6 млн (€17,5 млн) за сезон. В топ-10 подобного рода соглашений Грилиш теперь занимает пятое место, уступая только супергероям современного футбола. Причем трое их них играют за ПСЖ.

Лидирует в рейтинге форвард парижан Неймар, которому контракт все с той же Puma приносит по €26 млн в год. Далее идет еще один нападающий парижан — Лионель Месси (Adidas, €20 млн), следом — Криштиану Роналду (Nike, €17 млн), с недавних пор выступающий за саудовский «Ан-Наср», четвертое место занимает еще один нападающий ПСЖ — Килиан Мбаппе (Nike, €15,7 млн).

Добавим, что в вышеозначенной пятерке вскоре могут произойти изменения. В настоящее время Adidas и Nike ведут борьбу за включение в свое портфолио форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Контракт с ним явно будет измеряться восьмизначным числом.

Александр Петров

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