Осимхен заявил, что Кварацхелия способен завоевать «Золотой мяч»

Кварацхелия с 10 мячами и 11 голевыми передачами занимает второе место в Серии А по системе «гол + пас» после Осимхена (19 + 4). «Наполи» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата.
«Он отличный парень, я это сразу понял, не только из-за того, что он делает на поле, но и из-за того, что он делает за его пределами. Я верю, что он может выиграть “Золотой мяч” в ближайшие несколько лет, надеюсь, он также принесет много успехов “Наполи”», — сказал Осимхен, которого цитирует tuttomercatoweb.com со ссылкой на Sky Sports.
В «Наполи» Кварацхелия, ранее выступавший за российские «Локомотив» и «Рубин», перешел в июле 2022 года.