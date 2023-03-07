Осимхен заявил, что Кварацхелия способен завоевать «Золотой мяч»

«Он отличный парень, я это сразу понял, не только из-за того, что он делает на поле, но и из-за того, что он делает за его пределами. Я верю, что он может выиграть “Золотой мяч” в ближайшие несколько лет, надеюсь, он также принесет много успехов “Наполи”», — сказал Осимхен, которого цитирует tuttomercatoweb.com со ссылкой на Sky Sports.