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11:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Осимхен заявил, что Кварацхелия способен завоевать «Золотой мяч»

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия в ближайшие годы может стать обладателем «Золотого мяча», считает его одноклубник, лидер списка бомбардиров чемпионата Италии текущего сезона Виктор Осимхен.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Кварацхелия с 10 мячами и 11 голевыми передачами занимает второе место в Серии А по системе «гол + пас» после Осимхена (19 + 4). «Наполи» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата.

«Он отличный парень, я это сразу понял, не только из-за того, что он делает на поле, но и из-за того, что он делает за его пределами. Я верю, что он может выиграть “Золотой мяч” в ближайшие несколько лет, надеюсь, он также принесет много успехов “Наполи”», — сказал Осимхен, которого цитирует tuttomercatoweb.com со ссылкой на Sky Sports.

В «Наполи» Кварацхелия, ранее выступавший за российские «Локомотив» и «Рубин», перешел в июле 2022 года.

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