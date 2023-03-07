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11:34 (мск), источник: Sport24

Асенсио из-за недостатка игрового времени готов выслушать предложение «Барселоны»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио допускает уход из мадридского клуба. Об этом сообщает Diario Sport.

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Источник: AP 2022

По данным источника, 27-летний испанец недоволен недостатком игрового времени в 2023 году. В частности, его не устроило то, что главный тренер Карло Анчелотти заставил его разминаться более получаса во время игры с «Бетисом» (0:0), но так и не выпустил на поле.

Отмечается, что если раньше предполагалось, что Асенсио может продлить контракт с «Реалом», то сейчас футболист всерьез задумался о том, чтобы покинуть ее в качестве свободного агента летом. Он готов выслушать предложение «Барселоны», хотя сами каталонцы пока ничего не предпринимали по данному вопросу.

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