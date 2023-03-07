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14:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Анчелотти оказался под угрозой увольнения из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оказался под угрозой увольнения. Об этом сообщает Cadena SER.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, специалист может покинуть команду, даже если она выиграет какие-либо трофеи в сезоне-2022/2023. Причина возможной отставки — испортившаяся обстановка в раздевалке мадридцев. Футболисты Орельен Тчуамени, Марко Асенсио и Дани Себальос недовольны тем, что получают мало игрового времени. Также разногласия возникли из-за того, что Анчелотти пробовал использовать Эдуардо Камавинга на позиции левого защитника. Отмечается, что в случае прекращения сотрудничества с «Реалом» тренеру могут предложить возглавить сборную Бразилии.

Об интересе бразильцев к 63-летнему специалисту стало известно 12 декабря прошлого года. В Бразильской конфедерации футбола надеялись, что он поможет команде успешно выступить во время отбора на чемпионат мира-2026.

Анчелотти возглавил «Реал» летом 2021 года. Его контракт рассчитан до июня 2024 года. В прошлом сезоне он выиграл с клубом чемпионат Испании и Лигу чемпионов. До этого итальянец дважды приводил к победе в Лиге чемпионов итальянский «Милан» и еще один раз — «Реал». Он является единственным тренером в истории, выигравшим чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.

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