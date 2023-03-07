Анчелотти оказался под угрозой увольнения из «Реала»

По информации издания, специалист может покинуть команду, даже если она выиграет какие-либо трофеи в сезоне-2022/2023. Причина возможной отставки — испортившаяся обстановка в раздевалке мадридцев. Футболисты Орельен Тчуамени, Марко Асенсио и Дани Себальос недовольны тем, что получают мало игрового времени. Также разногласия возникли из-за того, что Анчелотти пробовал использовать Эдуардо Камавинга на позиции левого защитника. Отмечается, что в случае прекращения сотрудничества с «Реалом» тренеру могут предложить возглавить сборную Бразилии.

Об интересе бразильцев к 63-летнему специалисту стало известно 12 декабря прошлого года. В Бразильской конфедерации футбола надеялись, что он поможет команде успешно выступить во время отбора на чемпионат мира-2026.