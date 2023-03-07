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21:03 (мск), источник: Vesti.kz

16-летний казахстанский вратарь отправился на сборы с клубом Российской премьер-лиги

Голкипер кызылординского «Кайсара» и юношеской сборной Казахстана Абылхаир Алиакбар отправился на сборы вместе с «Краснодаром», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанского клуба.

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Источник: АБФФ

«Абылхаир Алиакбар отправился в “Краснодар”. Наш вратарь Абылхаир Алиакбар был приглашен на сборы краснодарской командой, выступающей в Российской премьер-лиге. Теперь Абылхаир до апреля будет пытаться доказать свою состоятельность в российской команде. Следует отметить, что казахстанец был признан лучшим вратарем международного Кубка развития», — сообщает пресс-служба «волков».

Напомним, на недавнем Кубке развития в Минске Алиакбар принял участие в четырех матчах юношеской сборной Казахстана. В трех из них казахстанская команда сохраняла свои ворота неприкосновенности. Лишь в финале казахстанцы пропустили три гола от сверстников из России.

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