16-летний казахстанский вратарь отправился на сборы с клубом Российской премьер-лиги

«Абылхаир Алиакбар отправился в “Краснодар”. Наш вратарь Абылхаир Алиакбар был приглашен на сборы краснодарской командой, выступающей в Российской премьер-лиге. Теперь Абылхаир до апреля будет пытаться доказать свою состоятельность в российской команде. Следует отметить, что казахстанец был признан лучшим вратарем международного Кубка развития», — сообщает пресс-служба «волков».
Напомним, на недавнем Кубке развития в Минске Алиакбар принял участие в четырех матчах юношеской сборной Казахстана. В трех из них казахстанская команда сохраняла свои ворота неприкосновенности. Лишь в финале казахстанцы пропустили три гола от сверстников из России.